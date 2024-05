Von: luk

Partschins – Die Seniorenmeisterschaft feiert Geburtstag. In Partschins fand heute die bereits 10. Ausgabe statt. Rund 200 Seniorinnen und Senioren aus 37 Seniorenwohnheimen waren ganz Südtirol angereist. Die ältesten Teilnehmerinnen waren stolze 100 Jahre alt. Sie lebt das Motto der Meisterschaft: „Für Sport und Feste sind wir fit. Wir zu alt, das gibt es nicht!“ Gewinner ist dieses Jahr das Seniorenwohnheim Naturns St. Zeno.

Die Veranstaltung bot wieder eine bunte Mischung aus sportlichen Aktivitäten, Musik und Spaß. Ob zu Fuß, im Rollstuhl oder mit Gehhilfen – alle zeigten beim Kegeln und dem Hindernisparcours ihr sportliches Geschick. Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS), Martina Ladurner, betonte: “Die Seniorenmeisterschaft vereint wichtige Ziele der Seniorenbetreuung: Spiel, Spaß und Bewegung in der Gemeinschaft mit anderen zu erleben. Die Vielfalt der Aktivitäten sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Durch die Förderung von körperlicher Bewegung und geistiger Aktivität tragen wir zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Lebensqualität bei. Wir freuen uns, diese Veranstaltung jedes Jahr für die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnheime zu organisieren.”

Im ganzen Land unterwegs

Die Spiele der Senioren finden jedes Jahr in einer anderen Gemeinde mit der Hilfe eines Seniorenwohnheimes vor Ort statt. So wurde die Meisterschaft schon in Neumarkt, Naturns und Niederdorf, sowie Runggaditsch, Lana und Brixen, Eppan, Völs und Olang ausgetragen. Das zehnjährige Jubiläum wurde in diesem Jahr im Westen des Landes organisiert. Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Veranstaltung kurzerhand in die Räumlichkeiten des Seniorenheimes Partschins verlegt. Vom Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS), der VELPA (Verein der Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten im Altenbereich) und dem Seniorenheim Partschins „Johann Nepomuk Schöpf“ wurde nach Partschins eingeladen.

„Einfach eine großartige Veranstaltung“

Die Idee zu einer Seniorenmeisterschaft hatte der Altpräsident des VdS, Norbert Bertignoll. Er erinnert sich zurück: „Von Anfang an war es die Idee, den Senioren die Möglichkeit zu geben, andere Senioren zu treffen. Das Lachen und die Freude der Teilnehmenden haben uns motiviert, weiterzumachen und die Seniorenmeisterschaft immer wieder aufs Neue zu organisieren“, betont Bertignoll. „Die Senioren können zeigen, dass sie noch etwas leisten können und wertvoll sind. Es ist einfach eine großartige Veranstaltung“.

Lob von der Landesrätin

Auch die neue Landesrätin Rosmarie Pamer äußerte sich begeistert über die Veranstaltung: „Es ist faszinierend zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Freude die Seniorinnen und Senioren an der Meisterschaft teilgenommen haben. Die Veranstaltung stellt auch eindrucksvoll unter Beweis, dass hinter der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Südtiroler Seniorenwohnheime viel Hingabe und Einsatz stecken. Die Heime werden damit ihrem sozialen Auftrag mehr als gerecht.“

Höhepunkt Modenschau

Es ging nicht nur sportlich, sondern auch sehr gesellig zu. Der Alleinunterhalter Theo Giovanett sorgte für beste Stimmung. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war eine Modenschau mit den selbst gestalteten T-Shirts. Im Vorfeld wurde in den Seniorenheimen genäht, gebastelt und gemalt. Jedes Heim gestaltete seine eigenen T-Shirts. „Es ist eine Freude, so viel Einfallsreichtum zu erleben“, sagt Ladurner.

Den Preis für das kreativste T-Shirt gewann das Seniorenwohnheim zum Gesamtsieg das Seniorenwohnheim Naturns.

Reibungsloser Ablauf

Für einen reibungslosen Ablauf der Spiele sorgten die Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten des Vereins VELPA. Die neue Vorsitzende der VELPA, Holzner Monika erklärte: “Die Therapeuten arbeiten das ganze Jahr mit den Seniorinnen und Senioren daran die Mobilität im Alltag zu erhalten und oftmals sogar zu verbessern. Die Heimbewohner freuen sich jedes Jahr auf die Seniorenmeisterschaft und trainieren für die Disziplinen. Die Meisterschaft ist somit Motivation im täglichen Training und stärkt das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden.”

Die Sieger kommen heuer aus Naturns

Dieses Jahr freute sich das Seniorenwohnheim St. Zeno in Naturns über den Gesamtsieg. Bei der Siegerehrung wurden sie gebührend gefeiert.

Die Mannschaft aus Naturns erhielt auch den Preis für das kreativste T-Shirt.

Verlierer gab es trotzdem keine. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“, haben alle Teilnehmenden eine Medaille bekommen.

Die ältesten Teilnehmerinnen waren beide 100 Jahren alt: Iolanda Tronca aus dem Seniorenwohnheim Don Bosco in Bozen und Rosa Aberham aus dem Seniorenwohnheim Griesfeld in Neumarkt.

Ehrenamt und großzügige Sponsoren

Rund 40 Helfer und Helferinnen haben ihre Zeit und Energie investiert, dass die Seniorenmeisterschaft ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten wurde.

Ein großes Dankeschön gebührt auch der Gemeinde und der Feuerwehr Partschins, sowie dem Weißen Kreuz Naturns und vielen großzügigen Sponsoren.