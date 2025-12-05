Für starke Frauen in Südtirols Verwaltungsräten

Von: mk

Bozen – Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache: Immer noch sind in Südtirols Verwaltungsräten zu wenige Frauen vertreten. Mit dem Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen versuchen der Landesbeirat für Chancengleichheit, in Kooperation mit dem WIFI der Handelskammer Bozen, diesem Phänomen entgegenzuwirken. Sehr gut funktioniert das, wenn Frauen von erfolgreichen Frauen motiviert werden, wie bei der Netzwerkveranstaltung, die am 4. Dezember im NOI Techpark stattfand.

“Frauen gehören in Führungspositionen und Verwaltungsräte. Kompetenz ist zwischen den Geschlechtern gleich verteilt – die Chancen leider nicht. Der Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen schafft Sichtbarkeit und stärkt Netzwerke, die Chancengerechtigkeit fördern. Das ist wichtig, denn Fortschritt entsteht nicht von allein,” unterstrich Arno Kompatscher, Landeshauptmann und für die Chancengleichheit zuständiger Landesrat. In öffentlichen Gesellschaften seien inzwischen 41 Prozent der Posten in Verwaltungsräten mit Frauen besetzt.

“Die Handelskammer Bozen hat sich seit zwei Jahrzehnten zum Ziel gesetzt, die Rolle der Frau in der Wirtschaft zu stärken. Dieser Lehrgang ist dabei ein konkreter Beitrag, denn in Verwaltungsräten werden die strategischen Entscheidungen in den Unternehmen und Organisationen getroffen. Dafür ist es sinnvoll, auf die Perspektiven und Kompetenzen von Frau und Mann zählen zu können”, betonte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

“Die Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten ist entscheidend, um Vielfalt zu fördern und die gesellschaftliche Realität widerzuspiegeln. Frauen in Führungspositionen dienen als Vorbilder für andere und motivieren weitere Frauen, Karriereziele zu verfolgen, was langfristig den Unternehmen und der Gesellschaft zugutekommt. Also: Frauen wollen und müssen mit am Tisch sitzen und mitreden”, betonte die Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, Ulrike Oberhammer, die die Veranstaltung mit Vizepräsidentin Nadia Mazzardis eröffnete. “Die Frauen verlangen Zeit: Zeit, um sich auszubilden, neue Aufgaben zu übernehmen, beruflich zu wachsen. Aber zu oft werden wir durch Erziehungs- und Pflegearbeit in Rollen gefangen”, schilderte Mazzardis.

Es folgten Impulsreferate von Esther-Mirjam de Boer, Beraterin, Unternehmerin und Verwaltungsrätin aus der Schweiz, die zum Thema “Let’s change the face of Boards!” sprach. Wie man “Als Frau erfolgreich im Verwaltungsrat” tätig sein kann, erklärte dann Carla Ciani, Executive & Performance Coach sowie C-Level & Board Advisor.

Der Abend wurde mit einem Open Talk abgeschlossen, bei dem WOBI-Präsidentin Francesca Tosolini, SASA-Verwaltungsrätin Christine Gasser und Vera Nicolussi vom Netzwerk SHE Builds mit Landeshauptmann Kompatscher, dem Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen, Luca Filippi sowie Oberhammer und Mazzardis über die Vorteile einer ausgeglichenen Besetzung von Entscheidungsgremien diskutierten.

Informationen zum Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen gibt es unter Frauenakademie.