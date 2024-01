Fugatti: “Zahl der Bediensteten der Gerichtsämter der Region steigt”

Trient – „Die Planstellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in den Gerichtsämtern sind von 341 Einheiten im Jahr 2018 auf 361 Einheiten im Jahr 2023 angestiegen. Dieser Anstieg ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass in den vergangenen fünf Jahren auch 201 Bedienstete in den Ruhestand getreten sind“, erklärte der Präsident der Region Maurizio Fugatti anlässlich der feierlichen Eröffnung des Gerichtsjahrs im Justizpalast in Trient.

Die Planstellen für das in der Vergangenheit als schwerwiegend unterbesetzt geltende Berufsbild der Höheren Beamten für den Sprachbereich sind nun nahezu vollständig besetzt (19 von 20 verfügbaren Stellen). Auch im Berufsbild der Höheren Beamten für Rechtspflege hat sich die Situation verbessert. Derzeit sind 71 Stellen besetzt und noch 35 Stellen (21,6 Prozent) frei. Dasselbe gilt für das Berufsbild der Gerichtsassistenten, wo 75 Einheiten ihren Dienst leisten und nur mehr 35 Stellen (18 %) unbesetzt sind“, erklärte der Präsident.

Um die freien Stellen in den verschiedenen Gerichtsämtern zu besetzen, werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse der verschiedenen 2023 durchgeführten öffentlichen Wettbewerbe demnächst die Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorgenommen. Im Februar werden zwölf Höhere Beamte für Rechtspflege (neun im Trentino und drei in Südtirol) und fünf Höhere Beamte des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (UNEP) (vier im Trentino und eine in Südtirol) eingestellt. In den Monaten März und April werden weitere sieben Höhere Beamte für Rechtspflege (sechs im Trentino und einer in Südtirol) sowie 15 Bedienstete für Rechtspflege (zwei davon in Südtirol) ihren Dienst antreten.

„Die in dieser komplexen und schwierigen Legislaturperiode erreichten Ergebnisse sind dem Engagement und der Professionalität der in den Gerichtsämtern tätigen Personen zu verdanken. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten fünf Jahren mit dem gleichen Elan weitermachen werden, um eine immer bessere Qualität des Verwaltungsbereichs als grundlegender Bestandteil des Justizapparats zu gewährleisten und um die mehrjährigen Vereinbarungen mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen abzuschließen, in denen die von der Region in Ausübung der delegierten Befugnisse zu gewährleistenden Funktionalitätsstandards festgelegt werden“, betonte der Präsident abschließend.