Fußball-EM beschert Deutscher Bahn hohen Bier-Absatz

Von: APA/AFP

Bier und Bratwurstbrötchen: Die Fans der Fußball-Europameisterschaft bescheren der Deutschen Bahn hohe Umsätze in ihren Bordrestaurants. Wie die “Bild am Sonntag” unter Berufung auf Unternehmensangaben berichtete, tranken die Fans in den Zügen zwischen dem 14. und dem 19. Juni insgesamt 44.588 Liter Bier – das sind umgerechnet 132 Tanklastzüge und damit doppelt so viel wie sonst.

Die Deutsche Bahn wirbt mit speziellen Tickets um die Fußballfans. So verkaufte sie bisher unter anderem 182.000 Fan-Tickets, die an eine Eintrittskarte zum Spiel gebunden sind, 60.000 Fan-Bahncards, die sich bei einem EM-Sieg Deutschlands kostenlos um ein Jahr verlängern, sowie 7.000 Interrail-Pässe.