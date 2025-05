Sinner stürmt ins Viertelfinale von Rom

Von: Ivd

Rom – Jannik Sinner bleibt bei den Italian Open auf Titelkurs. Der Weltranglistenerste setzte sich in der dritten Runde souverän mit 6:4, 6:2 gegen den Niederländer Jesper de Jong durch und erreichte damit das Viertelfinale des Masters-Turniers in seiner Heimat. Damit ist der gebürtige Innichner im Viertelfinale. Vor kurzem ist Sinners Ex-Physio Giacomo Naldi auf der Bildfläche aufgetaucht, den Sinner nach dem Clostebol-Skandal entlassen hatte.

Schon früh diktierte Sinner das Tempo auf dem römischen Sand. Mit aggressiven Grundschlägen und einem schnellen Break zog er im ersten Satz davon. De Jong stemmte sich zwischenzeitlich mit Erfolg gegen die drohende Niederlage, konnte sogar zwei Breakbälle zum Ausgleich erzwingen. Doch Sinner behielt die Nerven, rettete das Spiel und sicherte sich schließlich den Satz mit 6:4.

Rivale verletzt

Im zweiten Durchgang dann der Schockmoment: De Jong rutschte bei 1:3 aus und zog sich offenbar eine Handgelenksverletzung zu. Zwar konnte er weiterspielen, war aber merklich gehandicapt. Sinner zeigte sich kurz besorgt, agierte danach jedoch kompromisslos. Mit zwei weiteren Breaks stellte er auf 5:2 und verwandelte schließlich souverän zum 6:2-Endstand.

Im Viertelfinale trifft der 23-Jährige nun auf den Argentinier Francisco Cerundolo. Für Sinner, der in diesem Jahr bereits mehrere Titel feiern konnte, ist es der nächste Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Heimsieg in Rom, ein Ziel, das ihm in seiner bisherigen Karriere noch verwehrt blieb.

Ex-Physio zurück

Am Rande des Turniers sorgt unterdessen ein alter Bekannter aus Sinners Umfeld für Aufmerksamkeit: Ex-Physio Giacomo Naldi, der im Vorjahr durch eine Doping-Kontroverse in die Schlagzeilen geraten war, arbeitet derzeit mit dem Italiener Francesco Passaro. Dieser überraschte in Rom mit einem Sieg über Grigor Dimitrov. Naldi hatte Sinner 2024 unwissentlich mit einer verbotenen Substanz behandelt – die Zusammenarbeit endete daraufhin.

Während Sinner in Rom den nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn machen will, ist das Wiederauftauchen seines früheren Physios ein brisantes Randthema, besonders, weil Naldi erneut einen italienischen Athleten bevorzugt. Fest steht: Die Wege der beiden könnten sich schneller wieder kreuzen, als es derzeit scheint.