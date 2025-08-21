Aktuelle Seite: Home > Politik > So wehren sich ukrainische Bauern gegen Putins Drohnen
So wehren sich ukrainische Bauern gegen Putins Drohnen

So wehren sich ukrainische Bauern gegen Putins Drohnen

Donnerstag, 21. August 2025 | 11:14 Uhr
Ukraine Getreide
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Cherson – Seit über drei Jahren führt Russland gegen die Ukraine Krieg und überzieht das Land mit Raketenattacken aus der Luft. Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die als Kriegsverbrechen gelten, stehen auf der Tagesordnung. Daneben spielen auch Drohnen für beide Seiten eine wichtige Rolle. In der Region Cherson haben Landwirte eine besondere Art entdeckt, damit umzugehen.

Dort versuchen ukrainische Bauern, russische Drohnen nicht abzuschießen, sondern sie mithilfe von elektronischer Kampfführung zur Landung zu zwingen. Nach entsprechender Modifikation werden die Fluggeräte zur Verstärkung der eigenen Truppen eingesetzt.

Wie man unten im Video sieht, wird nach kleineren Reparaturen die Drohne wieder zurück „nach Hause“ geschickt – mit derselben explosiven Fracht.

Unterdessen geht das Rätselraten weiter, wann es zu einem direkten Treffen zwischen Kreml-Despot Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommt. Putin könnte das Treffen weiter hinauszögern, um in der Zwischenzeit neue Offensiven zu starten und vor Verhandlungen auf dem Schlachtfeld Fakten zu schaffen.

Die Ukraine bleibt allerdings standhaft: Wie das ukrainische Online-Portal Defense Express (DE) berichtet, haben die Ukrainer Putins Nachschublinien ins Visier genommen – ausgerechnet dort, wo Russland den Angaben des Generalstabes aus Kiew zufolge eine neue Offensive planen könnte.

Ein mit Treibstoff beladener Zug wurde mittels Präzisionsschlag zwischen der Siedlung Uroschaine und der strategisch wichtigen Kleinstadt Tokmak getroffen. Bilder der Explosion wurden auf Telegram veröffentlicht.

Laut ukrainischen Aktivisten entgleiste der Zug nach einer ersten Explosion und wurde schließlich mit Kamikaze-Drohnen endgültig in Brand gesetzt. Ob sich zusätzlich Sprengstoff im Zug befand, ist nicht bekannt.

Tokmak liegt in etwa 30 Kilometer südlich der Frontlinie in der Ukraine. Wenige Kilometer nördlich war die ukrainische Armee im Frühsommer 2023 mit ihrer Gegenoffensive gescheitert, wie Merkur.de berichtet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
37
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
31
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 