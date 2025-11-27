Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst
Unternehmerverband: "Leistung muss sich lohnen"

Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst

Donnerstag, 27. November 2025 | 11:36 Uhr
Rieper_Alexander
uvs
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Faire Gehälter sind wichtig, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und hochwertige Dienstleistungen für die Bürger sicherzustellen. „Gleichzeitig gilt: Leistung muss sich lohnen“, betont der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, in einer ersten Stellungnahme zu den Gehaltserhöhungen im öffentlichen Sektor.

Automatische Lohnanpassungen dürfen laut Unternehmerverband nicht zum Standard werden. Es brauche Modelle, die bessere Leistungen honorieren, flexible Arbeitsbedingungen fördern und Effizienz steigern. „Auch in unseren Betrieben werden dort höhere Entlohnungen garantiert, wo die Produktivität am höchsten ist: Das ermöglicht den industriell organisierten Unternehmen Löhne auszuzahlen, die 30 bis 40 Prozent über dem Südtiroler Durchschnitt liegen“, so Rieper.

Der Anstieg der laufenden Kosten im Landeshaushalt bereite mit Blick auf die nächsten Jahre große Sorgen. „Wir müssen auch an die künftigen Generationen denken und für die kommenden Jahre Gestaltungsspielraum ermöglichen. Gerade in dieser Phase, in der wir europaweit ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum verzeichnen, sollten wir daher Mittel freimachen, um Anreize für zukunftsgerichtete Investitionen zu schaffen – Investitionen, die zur Energiewende, Digitalisierung und Innovation beitragen. Schließlich können wir nur das verteilen, was wir vorher erwirtschaften“, erklärt Präsident Rieper.

Um Freiräume für diese Investitionen zu sichern, sei eine schlanke Verwaltung mit einfachen Abläufen unerlässlich. „Es braucht zum einen eine gezielte Spending Review, um die Steuergelder möglichst effizient einzusetzen. Gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass aufgrund der demografischen Entwicklung auch im öffentlichen Dienst Personalengpässe entstehen werden. Durch Digitalisierung und vor allem durch Vereinfachungen können wir dem entgegenwirken und sicherstellen, dass die öffentlichen Dienste auch langfristig finanzierbar bleiben.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
65
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
35
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 