Gen Z entdeckt das Kino neu

Von: luk

Entgegen früheren Prognosen erlebt das Kino bei der Generation Z eine Renaissance. Wie aktuelle Daten der Ticketplattform Fandango zeigen, sind die zwischen 1997 und 2012 Geborenen inzwischen die häufigsten Kinobesucher. 87 Prozent der jungen Erwachsenen und Jugendlichen sahen im vergangenen Jahr mindestens einen Film im Kino – mehr als die Millennials (82 Prozent), die Generation X (70 Prozent) oder die Babyboomer (58 Prozent). Im Durchschnitt besucht die Gen Z rund sieben Mal pro Jahr ein Kino.

Als Gründe gelten neben günstigen Eintrittspreisen und speziellen Angeboten für junge Menschen vor allem der Wunsch nach gemeinschaftlichen Erlebnissen abseits des Alltags. Das Kino entwickelt sich zunehmend zu einem sozialen Treffpunkt und bietet eine Alternative zu teureren Freizeitaktivitäten wie Konzerten oder Clubs.

Auch der Wunsch nach einer bewussten Auszeit von Smartphones und sozialen Medien spielt eine Rolle. Während eines Kinobesuchs bleibt das Handy in der Regel ausgeschaltet. Für viele junge Menschen ist das eine selten gewordene Gelegenheit, um sich ganz auf ein gemeinsames Erlebnis zu konzentrieren.

Unterstützt wird der Trend durch neue Marketingstrategien der Filmstudios. Filme werden zunehmend als gesellschaftliche Ereignisse inszeniert und über soziale Netzwerke mit Interviews, Memes und Kampagnen beworben. Dadurch entsteht bei vielen Jugendlichen das Gefühl, einen Film sofort im Kino sehen zu müssen, statt auf den Streaming-Start zu warten.

Nach dem Kinobesuch setzt sich die Diskussion häufig online fort – etwa auf der Filmplattform Letterboxd. Das soziale Netzwerk verzeichnete einen rasanten Anstieg von 1,7 Millionen Nutzern im Jahr 2020 auf mittlerweile rund 26 Millionen. Dort tauschen vor allem 18- bis 24-Jährige Rezensionen, Bewertungen und Diskussionen über aktuelle Filme aus. Der Trend zeigt: Die Generation Z wendet sich nicht von Bildschirmen ab, sondern schätzt für gemeinsame Erlebnisse zunehmend wieder die große Leinwand.