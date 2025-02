Gläubiger stimmen über KTM-Sanierungsplan ab

Von: apa

Im Landesgericht Ried im Innkreis stimmen am Vormittag die KTM-Gläubiger über den Sanierungsplan ab. Er sieht eine 30-prozentige Barquote vor, die bis Ende Mai ausbezahlt werden soll. Um sie zu bedienen, müssen rund 600 Mio. Euro aufgestellt werden. Zudem sind ca. 150 Mio. Euro nötig, um das Wiederanlaufen der Produktion im derzeit stillstehenden Werk in Mattighofen (Oberösterreich) und den Betrieb des rund 2.000 Mitarbeiter zählenden Unternehmens bis Ende Mai zu finanzieren.

Die Höhe der Forderungen liegt bei rund 2,25 Mrd. Euro, wovon gut 2 Mrd. anerkannt sind. Gemäß Insolvenzverwalter Peter Vogl gibt es strategische Investoren für den Motorradhersteller – wer diese sind, ist aber vorerst noch geheim. Laut “Oberösterreichischen Nachrichten” sollen von den ursprünglich 23 Interessenten noch sieben übrig sein. Darunter dürfte auch der indische KTM-Partner Bajaj sein, der 150 Mio. Euro zuschießen soll. Zuletzt hatten auch Gerüchte um einen Einstieg von BMW die Runde gemacht.

Zerschlagung würde nur 14,9 Prozent Quote bringen

Voraussetzung für all das ist aber, dass die Gläubiger den Sanierungsplan annehmen. Würde er abgelehnt, wäre ein Konkurs und vermutlich die Zerschlagung die Folge. Dann würde nur eine Zerschlagungsquote von 14,9 Prozent übrig bleiben, warnt Vogl.

Ungemach könnte dem KTM-Management rund um – mittlerweile nur mehr als Co-CEO fungierenden – Stefan Pierer auch von rechtlicher Seite drohen: Laut Berichten von “OÖN”, “Kurier” und “Presse” gebe es Hinweise, dass der Insolvenzantrag zu lange hinausgezögert worden sei, und zu prüfen sei, ob Insolvenzverschleppung im Raum stehe.

Pierer Industrie durchlief Restrukturierungsverfahren

Im Anschluss an die Sanierungsplantagsatzung der KTM AG folgen am Nachmittag auch jene der ebenfalls insolventen KTM-Töchter KTM Components GmbH sowie der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH. Ihr Schicksal ist wohl mit dem der Mutter verknüpft. Die in mehreren Ebenen im Konzern über KTM stehende Pierer Industrie hat – bedingt durch die KTM-Zahlungsunfähigkeit – ein Europäisches Restrukturierungsverfahren durchlaufen. Der Restrukturierungsplan wurde in der Vorwoche angenommen. Im Wesentlichen ging es darum, Anleihen und Schuldscheindarlehen zu verlängern. Die Summe der Nennbeträge lag bei knapp 250 Mio. Euro.