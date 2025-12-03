Glutenfreie Köstlichkeiten am Bozner Christkindlmarkt

Von: mk

Bozen – Es gibt den ersten glutenfreien Stand am Bozner Christkindlmarkt: Mit diesem Schritt in Richtung Inklusion will man vor allem den Besucherinnen und Besuchern, die an Zöliakie leiden, entgegenkommen; natürlich werden so auch Fälle von Gluten-Intoleranz berücksichtigt.

Die „Pura“ Hütte, so nennt sich der glutenfreie Stand, ermöglicht es allen, die weihnachtliche Atmosphäre in völliger Sicherheit zu genießen, ohne auf etwas verzichten zu müssen.

Der Stand bietet typische Südtiroler Spezialitäten an: Brötchen mit herzhaftem Leberkäse und Senf beispielsweise, Kartoffel-Rösti oder warmen Strudel, um einige Köstlichkeiten zu nennen – alles streng nach dem Prinzip der Null-Kontamination zubereitet und betreut von Fachleuten.

Mit dieser Neuheit unterstreicht die Südtiroler Landeshauptstadt ihr Engagement, den Christkindlmarkt zu einem Ort zu machen, der möglichst allen Bedürfnissen gerecht wird. Es wird aber auch der Inklusionsgedanken gestärkt, schließlich ist Weihnachten ein wunderbares Fest für alle.