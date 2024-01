Handelskammer: Die Neujahrstreffs 2024 starten in Bozen

Bozen – Die Neujahrstreffs der Handelskammer Bozen stehen 2024 unter dem Motto „Arbeiten in Südtirol“. Gestern Abend startete die Eventreihe im Unternehmen Kälte Klima Röhler in Bozen. Die beiden weiteren Veranstaltungen gehen am 17. Jänner im Brandnamic Campus in Brixen sowie am 23. Jänner bei Ivoclar in Naturns über die Bühne.

Die Handelskammer Bozen widmet die bereits 13. Ausgabe der Neujahrstreffs der Thematik „Arbeiten in Südtirol“, die für die heimische Wirtschaft von besonderer Wichtigkeit ist. Viele Unternehmen in Südtirol beklagen einen Arbeits- und Fachkräftemangel. Es wird zunehmend schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Diese Herausforderungen der Arbeitswelt und das Thema „Arbeitgeberattraktivität“ werden bei den Neujahrstreffs 2024 aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus beleuchtet.

„Die Handelskammer Bozen unterstützt die Südtiroler Unternehmen darin, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Es geht darum, bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden, sie zu fördern, laufend weiterzubilden und sich gleichzeitig für potenzielle neue Mitarbeitende attraktiv zu machen“, betonte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, in seinen Grußworten.

Landeshauptmann Arno Kompatscher fügte hinzu: „Südtirol ist ein großartiger Ort zum Leben und Arbeiten in Europa. Hier zu Hause zu sein, ist wirklich etwas Besonderes. Gleichwohl gilt es auch hier, sich einem harten Wettbewerb zu stellen, als Arbeitgeber wie auch als Arbeitnehmer. Durch engagierten Einsatz und Innovationskraft können wir den aktuellen Herausforderungen erfolgreich begegnen und im internationalen Wettbewerb langfristig bestehen. Durch eine nachhaltige Politik streben wir an, die Rahmenbedingungen dafür weiter zu verbessern.“

Auch Gastgeberin Heidi Röhler vom Unternehmen Kälte Klima Röhler hieß die Teilnehmer/innen herzlich willkommen. In ihrem Referat unterstrich sie die große Bedeutung von attraktiven Arbeitsplätzen für einen Betrieb, um erfolgreich am hart umkämpften Arbeitnehmermarkt bestehen zu können. Im Rahmen ihres Vortrages erläuterte sie den Ansatz, den ihr Betrieb dabei verfolgt.

Danach sprach Generalsekretär Alfred Aberer zur Thematik aus Sicht der Handelskammer Bozen und stellte dem Publikum verschiedene Projekte vor. Eines davon ist die Initiative „Work in Südtirol“, bei der die Handelskammer in enger Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol heimische Unternehmen darin unterstützt, attraktive(re) Arbeitgeber zu werden, als solche am Markt sichtbar zu sein und dadurch die richtigen Mitarbeitenden zu gewinnen und zu halten.

Der offizielle Teil des ersten Neujahrstreffs endete mit einem Fachvortrag von Alessandro Narduzzo, Professor für Innovation und Strategie an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Bozen. Sein Input trug den Titel „Ausbildung und beruflicher Werdegang in Südtirol“. Neben der akademischen erfreut sich hierzulande auch die duale Ausbildung großer Beliebtheit, da sie Theorie und Praxis miteinander verknüpft und verschiedene Karrierewege bietet.

Die Neujahrstreffs sind zum 13. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Für die kommenden Wochen sind die zweite und dritte Veranstaltung zur Reihe „Arbeiten in Südtirol“ geplant. Diese finden am 17. Jänner im Brandnamic Campus in Brixen sowie am 23. Jänner bei Ivoclar in Naturns statt.

Im Bild von links nach rechts: Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen; Arno Kompatscher, Landeshauptmann; Heidi und Hansi Röhler, Inhaber der Firma Kälte Klima Röhler; Alessandro Narduzzo, Professor an der Freien Universität Bozen und Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.