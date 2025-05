hds: “Wollen aktiver Partner der Ortsentwicklung sein”

Von: luk

Bozen – In einer ersten Stellungnahme des Präsidenten des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser, zu den Gemeinderatswahlen in Südtirol, betont er, jetzt zu Handeln.

„Unsere Dörfer und Städte leben von ihrer Lebendigkeit, Attraktivität und lebenswerten Bedingungen. Dazu gehört ein aktiver Gemeinderat mit einem effizienten Ausschuss und einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister mit klaren Vorstellungen und Durchsetzungsvermögen. Der Dank geht zuerst an all jene Menschen, die kandiert haben und die Glückwünsche gehen an jene, die gewählt wurden. Nun gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und an die Arbeit zu gehen. Auf unsere Gemeinden warten viele Herausforderungen. Ziel muss es sein, mit einer gezielten Stadt- und Ortsentwicklung ein Mehrwert für unsere Orte zu schaffen, die Handel, Dienstleistung und Gastronomie als unzertrennliche und aktive Partner sieht“, so Moser.