“Herausforderung Digitalisierung gemeinsam angehen”

Bozen – Rund 100 Wirtschaftstreibende aus dem Bezirk Bozen Land haben an der diesjährigen Bezirksversammlung des Wirtschaftsverbandes hds teilgenommen. Im Mittelpunkt der Bezirksversammlung, die vor kurzem im NOI Techpark in Bozen stattgefunden hat, standen unter anderem die Digitalisierung im stationären Handel und die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Eröffnet wurde die Versammlung durch Bezirkspräsident Christian Giuliani. Dieser betonte die aktuellen Herausforderungen gerade für den Einzelhandel: „Für viele Betriebe gilt es jetzt, die Möglichkeiten der verschiedenen Online-Instrumente für sich zu nutzen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Der Mensch wird dabei trotz allem stets im Mittelpunkt bleiben.“

hds-Präsident Philipp Moser hob in seiner Begrüßung die Rolle des Wirtschaftsverbandes als Orts- und Stadtentwickler hervor. „Dank unserer Handelspolitik in den vergangenen Jahrzehnten konnten wir erreichen, dass sich der Handel in Südtirol in den Orten und nicht außerhalb entwickelt hat. Diesen Weg werden wir auch mit der neuen Landesregierung weiterführen, mit der wir ständig im Dialog sind“, so Moser. hds-Vizepräsident Sandro Pellegrini informierte über die aktuellen Verhandlungen mit den Arbeitnehmerorganisationen, um den Kollektivvertrag auf gesamtstaatlicher und lokaler Ebene zu erneuern.

Hubert Hofer, Vizedirektor des NOI Techpark, stellte anschließend das Kompetenz- und Innovationszentrum vor. Der hds arbeitet auch eng mit dem Zentrum bei vielen Projekten zusammen, was den Verbandsmitgliedern zugutekommt.

Es folgten zwei Beispiele aus der Praxis, wie stationäre Handelsbetriebe dank digital vernetzter Einkaufswelten erfolgreich agieren können. Die beiden Unternehmerinnen, Karin Jageregger und Tanja Untermarzoner, stellten jeweils ihre Betriebe vor: Karins Ladala in Montan und Die Küche by Untermarzoner in Eppan. Sie zeigten auf, wie sie gerade mit dem Einsatz der neuen Medien neue Kunden und Zielgruppen erreichen können. Zudem erleichtern diese Instrumente die Kundenbindung und den Aufbau von Vertrauen.

Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target im hds, informierte über die verschiedenen Digitalisierungspakete, die für Handelsbetriebe zur Verfügung gestellt werden. 20 lokale Anbieter im IT- und Internetbereich bieten verschiedene und maßgeschneiderte Unterstützungspakete. Es sind 5 Digitalisierungspakete zu den Themen Erstberatung, erste Sichtbarkeit, Social Media, E-Commerce und Bestell-App.

Im Rahmen der diesjährigen Bezirksversammlung wurden auch langjährige hds-Mitglieder im Bezirk geehrt. Prämiert wurden folgende Betriebe bzw. Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft: Foppa GmbH aus Neumarkt, Josef Lona & Co. GmbH aus Auer und Öhler Alexander & Co. Kg aus Ritten. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: MG Marketings Kg des Agostini M.& Co. aus Leifers, Sitour Italia GmbH aus Montan und Silmar GmbH aus Neumarkt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Mapgraphic-Edition Gimplinger Josef Walter aus Eppan.