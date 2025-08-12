Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Hitze beschleunigt Apfelernte im Unterland
Der Startschuss ist gefallen

Hitze beschleunigt Apfelernte im Unterland

Dienstag, 12. August 2025 | 13:00 Uhr
gala apfelernte landwirtschaft bauer sym
istock/BirdShutterB
Schriftgröße

Von: mk

Neumarkt – Die Apfelernte im Südtiroler Unterland hat früher als üblich begonnen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen der letzten Tage waren die Landwirte gezwungen, mit der Ernte der Sorte Gala zu starten.

Obwohl die Erntemenge voraussichtlich um zwei bis drei Prozent geringer als im Vorjahr ausfallen wird, sind die Anbauer mit der Qualität der Früchte äußerst zufrieden. Die Hitze hat den Reifeprozess beschleunigt, was zu einer frühen Ernte, aber auch zu einer ausgezeichneten Fruchtqualität geführt hat.

Die Apfelernte ist ein zentraler Wirtschaftszweig im Südtiroler Unterland. Die Sorte Gala macht rund ein Viertel des Apfelanbaus im Bezirk aus. Die Ernte wird sich bis November hinziehen, wenn die Sorte Pink Lady den Abschluss bildet.

Die Äpfel werden nun deshalb bereits geerntet, weil die Bauern befürchten, dass sie mit den hohen Temperaturen vorzeitig überreif werden.

Die Saison ist insgesamt sehr gut verlaufen im Unterland. Größere Hagelschauer, die der Ernte gefährlich werden, hat es heuer keine gegeben. Auch der relativ kühle Juli hat den Äpfeln insgesamt gut getan.

Problem auf den Obstwiesen ist allerdings der Mangel an Saisonarbeitern, die neben Familienangehörigen bei der Ernte mithelfen. Traditionell kommen viele Tagelöhner aus dem Osten Europas, doch die Bedingungen sind offenbar nicht mehr so attraktiv wie früher. Bei der Entwicklung der Apfelpreise rechnen die Bauern damit, dass diese sich am Niveau vom Vorjahr orientieren.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
82
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
78
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
50
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
45
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
40
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 