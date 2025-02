Immobilie in Südtirol als Herausforderung

Von: mk

Bozen/Trient – Im Trentino-Südtirol liegt die durchschnittliche Höhe der für den Kauf einer Immobilie beantragten Hypotheken bei 183.774 Euro, während der durchschnittliche Immobilienpreis 322.503 Euro beträgt. Wie aus einer Analyse des Vergleichsportals MutuiOnline.it hervorgeht, liegen beide Parameter deutlich über den nationalen Werten.

Italienweit kosten Immobilien im Schnitt 225.151 Euro, während die Hypotheken 140.463 Euro betragen.

Wie aus der Analyse weiter hervorgeht, haben sich 98,9 Prozent der Antragsteller im Jahr 2024 im Trentino-Südtirol für einen Festzinssatz entschieden: Im vergangenen Januar erreichte der Anteil sogar 99,8 Prozent.

Dieses Phänomen hängt mit der schrittweisen Senkung der Zinssätze zusammen: Während im Jahr 2023 der Festzinssatz in 92,4 Prozent der Fälle gewählt wurde, lag der Anteil im Jahr 2022 noch bei 66,7 Prozent.

Die Anträge auf Übertragung der Finanzierung von einer Bank zu einer anderen, um von günstigeren Konditionen zu profitieren, haben zugenommen zugenommen und die 40-Prozent-Marke überschritten (47 Prozent im Januar). Die Anzahl der Bankwechsel liegen damit deutlich über dem nationalen Durchschnitt (34,4 Prozent).

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, gibt es allerdings auch beträchtliche Unterschiede zwischen Südtirol und dem Trentino: In Südtirol beträgt der durchschnittliche Hypothekenbetrag 215.817 Euro, während er in Trentino bei 166.622 Euro liegt. Der Wert der Immobilie, für die die Finanzierung beantragt wird, macht in Südtirol knapp 395.500 Euro aus. In unserer Nachbarprovinz beträgt er etwas mehr als 283.500 Euro.

Das Durchschnittsalter der Antragsteller, die sich an ein Kreditinstitut wenden, liegt im Trentino-Südtirol unter dem nationalen Durchschnitt: 2024 waren die Antragsteller bei uns 39 Jahre alt, während das Alter im nationalen Schnitt bei 39 Jahren und acht Monaten lag.