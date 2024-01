Instandhaltungsarbeiten: Pustertaler Bahnlinie gesperrt

Am Sonntag, den 14. Jänner

Bruneck – Am Sonntag, den 14. Jänner 2024 ist die Pustertaler Bahnlinie teilweise gesperrt. Das teilt südtirolmobil mit.

Die Sperre ist wegen Instandhaltungsarbeiten nötig und betrifft von 9.20 bis 15.15 Uhr den Abschnitt Franzensfeste – Innichen und von 10.30 bis 13.30 Uhr den Abschnitt Innichen bis zur Staatsgrenze.

Während dieser Zeit finden auf der Pustertaler Bahnlinie die planmäßigen und in regelmäßigen Abständen durchgeführten Instandhaltungsarbeiten der Betreibergesellschaft für das Schienennetz RFI statt.

Schienen-Ersatzdienst

Es wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Die Ersatzbusse verkehren:

halbstündlich zwischen Franzensfeste und Innichen: Die Ersatzbusse ab Franzensfeste in Richtung Innichen orientieren sich an der Planabfahrt der Züge. Die Ersatzbusse ab Innichen in Richtung Franzensfeste fahren 40 Minuten vor der Planabfahrt der Züge ab, stündlich zwischen Innichen und Sillian.

Fahrplan Schienen-Ersatzverkehr B400 Franzensfeste <-> Innichen

Fahrplan Schienenersatzverkehr SEV223 Sillian <-> Innichen

Lageplan Haltestellen der Ersatzbusse

Südtirolmobil weist darauf hin, längere Reisezeiten einzuplanen. Außerdem ist in den Ersatzbussen keine Fahrradmitnahme möglich.

Hinweis für Personen mit eingeschränkter Mobilität