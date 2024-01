Kabel oder Funk: Wie das Tablet zum Monitor wird

Viele Geräte lassen sich auch als Second Screen nutzen

Bei Tablets entwickeln sich 11-Zoll-Displays zum Standardmaß. Doch große Modelle haben bis zu 14 Zoll große Bildschirme. Können die mehr sein, als nur ein Tablet?

Egal ob am Desktop-PC oder am Notebook: Ein zweiter Bildschirm macht sich oft gut – und wenn man damit nur den E-Mail-Eingang oder Börsenkurse im Blick behält. Alle, die ein großes Tablet besitzen, werden sich vielleicht schon einmal gefragt haben, ob das Gerät nicht auch als zweiter Monitor taugt. Die Antwort lautet ja, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

Gibt es keine eine Herstellerlösung…

Zum Beispiel, wenn der jeweilige Hersteller das ganz offiziell vorsieht, berichtet das “c’t”-Fachmagazin. Das sei etwa bei Samsung der Fall. Die Option heißt Second Screen, erlaubt eine Verbindung per Kabel oder Funk und klappt natürlich am leichtesten mit Samsung-Notebooks.

Apples Verbindung zwischen Macs und einem iPad als Zweitmonitor hört auf den Namen Sidecar. Auch hier gibt es zum Verbinden die beiden Möglichkeiten, ein Kabel zu nutzen oder kabellos zu bleiben.

Bietet der Hersteller von Rechner oder Tablet keine Verbindungsoption, bleiben noch Lösungen von Drittanbietern. Um etwa einem Windows-Rechner ein iPad als Monitor zur Seite zu stellen, eignet sich etwa die App “Duet” (ab 3 Euro im Monat).

Soll es dagegen ein Android-Tablet sein, das übers WLAN oder via USB-Kabel zum zweiten Monitor eines Windows-Rechners wird, bietet sich etwa die App “SuperDisplay” (einmalig rund 17 Euro) an, die sich drei Tage kostenlos testen lässt.