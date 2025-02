Kampf den Krankheitserregern: “necessARIA” sorgt für gute Luft im Klassenzimmer

Von: luk

Bozen – Am 31. Jänner hat in der Grundschule Martin Luther King in Bozen ein Lokalaugenschein stattgefunden, bei dem es darum ging, die kürzlich angebrachten kontrollierten mechanischen Lüftungssysteme zu begutachten. Diese wurden im Rahmen des interregionalen Projekts “necessARIA” installiert, das die Luftqualität in den Klassenräumen verbessern soll.

Am Lokalaugenschein teilgenommen haben Fabio Furciniti, der Inspektor für den mathematischen, wissenschaftlichen und technologischen Bereich in der Italienischen Bildungsdirektion, Luca Verdi, der Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz, Schuldirektor Franco Lever und eine Partner-Delegation aus den Marken.

Die kontrollierte mechanische Lüftung (VMC) ist eine Technologie, die einen ständigen Austausch der Luftmassen und die Kontrolle der Luftwerte (zum Beispiel des Kohlendioxid-Gehalts) in einem Raum ermöglicht. “In Bozen wurden bislang sechs solcher Lüftungsgeräte installiert, 35 sollen in Südtirol, in Apulien und den Abruzzen insgesamt angebracht werden”, erklärt Direktor Luca Verdi, der die gute Zusammenarbeit mit den Schulen lobt. “Gemeinsam sind wir dabei, die Bedingungen für unsere Schüler zu verbessern”, betont Verdi.

Franco Lever unterstrich die Wichtigkeit des Projekts “necessARIA” für die Bildungseinrichtungen. “Für uns ist die gute Qualität der Luft in jenen Räumen, in denen Unterricht stattfindet, ein vorrangiges Ziel. Deshalb haben wir auch mit Enthusiasmus am Projekt teilgenommen, als wir davon erfahren haben”, schildert Lever.

Die Anbringung von kontrollierten mechanischen Lüftungssystemen im Rahmen des Projekts “necessARIA” wird vom Gesundheitsministerium über den Nationalen Ergänzungsplan “Gesundheit, Umwelt, Biodiversität, Klima” finanziert. Neben Südtirol beteiligen sich auch die Regionen Marken, Abruzzen und 4 Forschungseinrichtungen (Technische Universität der Marken, Katholische Universität “Sacro Cuore”, Universität “Aldo Moro” aus Bari und Universität “G. d’Annunzio” aus Chieti-Pescara) an der Aktion.

Die Referenten des Assessorats für Infrastrukturen und öffentliche Arbeiten der Region Marken betonten im Namen des Regionalassessors Francesco Baldelli: “Die konstante Prüfung der Luftqualität, die positiven Auswirkungen auf die Konzentration und das Lernvermögen der Schüler, die Beseitigung von bis zu 83 Prozent der Krankheitserreger in geschlossenen Räumen und die damit einhergehende Verringerung der Belastung des Gesundheitssystems haben wir durch die Installation von VMC in den Marken erzielt.”