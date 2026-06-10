Land stellt vier Millionen für Innovationscluster bereit

Von: mk

­Bozen – Wenn Unternehmen innovative regionale Netzwerke aufbauen oder entwickeln, wird dies vom Land Südtirol finanziell unterstützt: Über eine Ausschreibung stehen insgesamt vier Millionen Euro zur Verfügung. Förderberechtigt sind Innovationscluster, die aus mindestens fünf (eigenständigen) Unternehmen bestehen, die mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, und die in einem der RiS3-Spezialisierungsbereiche Alpine Technologies, Automation & Digital, Food & Life Science oder Green Technologies tätig sind. Strukturierte Kooperationen können bereits bestehen oder auch erst aufgebaut werden. “Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Unternehmenswelt und Forschungswelt sind von grundlegender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes Südtirol. Die Möglichkeit, Innovationscluster mit einem Beitrag von 50 Prozent zu fördern, ist ein Mehrwert für die Innovationsförderung im Land”, betont Innovationslandesrat Philipp Achammer.

Netzwerke schaffen und Innovation ankurbeln: Infowebinar am 18. Juni

Gefördert werden sowohl die Investitionskosten (beispielsweise für Maschinen, Anlagen, Einrichtungen oder Laboratorien) als auch die Betriebskosten (unter anderem Personal, Verwaltung, Aufwendungen für die Einrichtung des Innovationsclusters). Angesucht werden muss bis zum 31. Juli, 12.00 Uhr im Landesamt für Innovation und Technologie. Dieses steht auch für Informationen zur Verfügung und organisiert am 18. Juni um 11.00 Uhr ein Online-Webinar für interessierte Unternehmen.

In der abgelaufenen Förderperiode wurde unter anderem das Co-Vision Lab gefördert: Dieses Konsortium besteht aus sieben weltweit tätigen Technologieunternehmen und bündelt Fachwissen und Ressourcen, um Innovationen im Bereich Computer Vision und KI voranzutreiben.