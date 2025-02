Löschroboter aus Südtirol bekämpft Feuer im ukrainischen Kriegsgebiet

Von: mk

Poltawa – Nach einem Feindangriff auf eine industrielle Anlage in der Region Poltawa konnte in der Nacht des 21. Februars 2025 ein Großbrand erfolgreich gelöscht werden. Neben 87 Rettungskräften des Staatlichen Notfalldienstes der Ukraine (DSNS) und 34 Feuerwehrfahrzeugen kam dabei auch der Turbinen-Löschroboter TAF AirCore 35-C des Südtiroler Unternehmens EmiControls zum Einsatz. Seine innovative Technologie ermöglichte eine gezielte Brandbekämpfung aus sicherer Entfernung.

Der ferngesteuerte Roboter bekämpfte die Flammen mit Wassernebel aus bis zu 300 Metern Entfernung und schützte so die Einsatzkräfte vor direkter Gefahr. Mit Wärmebild- und hochauflösenden Kameras ausgestattet, kann er zudem Gas und Rauch niederschlagen oder Fluchtwege freihalten oder mit der Gabel schwere Hindernisse entfernen, um den Weg für die Rettungskräfte frei zu machen.

„Der TAF-Roboter wurde speziell entwickelt, um in extrem gefährlichen Umgebungen zu operieren, wie sie in Kriegsgebieten vorherrschen“, so ein Sprecher von EmiControls. „Mit seiner Fähigkeit, gezielt und effektiv zu löschen, konnte der TAF entscheidend dazu beitragen, das Feuer in erster Linie zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie in solch einem herausfordernden Umfeld einen so großen Unterschied machen konnte.“

Dieser Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologien die Sicherheit von Rettungskräften erhöhen und in Krisengebieten entscheidend zur Gefahrenabwehr beitragen.

Über EmiControls

Das in Bozen ansässige Unternehmen EmiControls ist Teil der TechnoAlpin-Holding und weltweit führend im Bereich innovativer Brandschutzlösungen. Mit fortschrittlichen Feuerlöschsystemen und -technologien, wie dem TAF AirCore-Löschroboter, sorgt das Unternehmen für mehr Sicherheit in kritischen Einsatzgebieten.