lvh: Landeshaushalt als Chance für zukunftsweisende Investitionen

Von: luk

Bozen – Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh) äußert sich anerkennend zum jüngst verabschiedeten Landeshaushalt des Landes Südtirol. Angesichts des finanziellen Spielraums, den der Haushalt eröffnet, sieht der lvh eine wertvolle Chance, langfristige und zukunftsorientierte Investitionen in essenzielle Bereiche wie Infrastruktur, Mobilität, Wohnen und Bildung zu realisieren. Gerade solche Investitionen sind zentral, damit lokale Wirtschafts- und Versorgungsstrukturen funktionsfähig bleiben und sich weiterentwickeln — von der Verkehrswegeplanung bis zur Stabilität regionaler Kreisläufe.

Besonders begrüßt der lvh die Absicht, Mittel für leistbares Wohnen sowie für Bildung bereitzustellen. Damit verbunden ist aus Sicht des Verbandes ein entscheidender Fokus auf Fachkräfte. „Es geht darum, junge Menschen hier auszubilden und ihnen realistische Perspektiven im Land zu bieten“, unterstreicht lvh-Verbandschef Martin Haller. Die Ausbildung von jungen Menschen hat eine große volkswirtschaftliche Bedeutung für Südtirol. Dies sollte bewusst sein. „Darum benötigen Betriebe auch entsprechende Ausbildungsanreize. Und damit sie im Land bleiben, brauchen Mitarbeiter/innen passende Rahmenbedingungen — dies geht von Löhnen über leistbares Wohnen bis hin zu attraktiven Arbeitsplätzen,“ so Haller. Grundsätzlich sei wichtig, den Anschluss nicht zu verpassen, damit nicht dasselbe passiert wie in Deutschland. Darum sind Investitionen in Ausbildung, Digitalisierung, Wohnen, Nachhaltigkeit usw. wichtig.

Auch der Direktor des lvh, Walter Pöhl, unterstreicht die Tragweite des Haushalts: „Für uns ist klar: Gute Rahmenbedingungen sind der Schlüssel, damit unsere Handwerksbetriebe wachsen, Fachkräfte bleiben und junge Menschen eine Perspektive bekommen. Infrastruktur, Bildung, leistbares Wohnen und nachhaltige Investitionen sind die Bestandteile, die ein lebenswertes, attraktives und wirtschaftlich stabiles Südtirol sichern.“ Angesichts der wachsenden Anforderungen an Mobilität, technologische Ausstattung und nachhaltige Stadt- und Gemeindenentwicklung sei es jetzt entscheidend, die Weichen richtig zu stellen — und nicht nur punktuell, sondern mit einem langfristigen Plan.

Der lvh erkennt im vorliegenden Landeshaushalt nicht nur ein Budget-Werk, sondern eine strategische Vorlage für die Zukunft Südtirols. Jetzt komme es darauf an, dass die angekündigten Investitionen zügig und zielgerichtet umgesetzt werden — so dass Ausbildung, Arbeitsmarkt, Wohnbau und Infrastruktur in einem sich gegenseitig ergänzenden Gesamtkonzept zusammenwirken. Nur so kann Südtirol seine Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität sichern — zum Vorteil für Unternehmen, Mitarbeitende und die gesamte Gesellschaft.