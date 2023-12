lvh-Ortgruppe Kaltern wählt neuen Obmann

Kaltern – Im Gasthof schwarzer Adler begrüßte der Geschäftsführende Obmann, German Hauser, die zahlreich erschienen Mitglieder und Ehrengäste, darunter auch Bürgermeisterin Gertrud Benin und die Referenten Stefan Vorhauser, Christoph Pillon und Christian Ambach.

In Vertretung des Bezirksobmann Horst Pichler zeigte lvh-Vizepräsident Hannes Mussak die verschiedenen Aktivitäten im Bezirk auf und verwies auf die starke Jugendarbeit, sowie das kürzlich gestartete Talentcenter für Mittelschüler/innen.

lvh-Vizedirektor Walter Pöhl dankte dem Ortsausschuss für die geleistete Arbeit und rief die Wichtigkeit des Handwerks in unserer Gesellschaft in Erinnerung. Die herausfordernden Zeiten der letzten Jahre zeigen auf, wie wertvoll Handwerk auch in Zukunft sein werde. Der geschäftsführende Obmann, German Hauser fügte hinzu: „Die zahlreichen Veränderungen werden dem Handwerk auch zuspielen, wenn wir Nachhaltigkeit, Klimawandel, Digitalisierung und leistbares Wohnen nicht nur als Wahlkampfparolen benützen.“

Bei den anschließenden Wahlen wurde German Hauser (Firma Hauser German) zum Obmann gewählt. Zur Seite stehen ihm im Ortsausschuss, Stefan Ramoser (Elektro RST) als Vizeobmann, Benjamin Carli (Elektro Hermann d. Bernard Hermann) als Vertreter der Junghandwerker/innen, Roman Pichler (Pichler Bau) als Vertreter der Althandwerker, sowie Wilhelm Reinstadler (Elektra GmbH), Tobias Pernstich (Firma Pernstich Tobias) und Dietmar Zwerger (Zwerger OHG) als Delegierte.

lvh

Im Bild (v.l.n.r.): Dietmar Zwerger, Roman Pichler, Tobias Pernstich, Bürgermeisterin Gertrud Benin, Stefan Vorhauser, Stefan Ramoser, Ortsobmann German Hauser, Benjamin Carli und lvh-Vizepräsident Hannes Mussak – Foto © lvh.apa