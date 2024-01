lvh schlÃ¤gt FÃ¶rderungen fÃ¼r FÃ¼hrerscheinanwÃ¤rter vor

Bozen – Laut dem jüngsten Arbeitsmarktbericht Südtirol 2023/02 hat der Sektor Transport im zweiten Halbjahr stark zugelegt, was die Beschäftigtenanzahl betrifft. Einen konkreten Vorschlag zur Förderung dieser Entwicklung hat die Berufsgruppe Transport im lvh.

Angesichts der kürzlich veröffentlichten Daten des Arbeitsmarktberichts Südtirol, der einen beachtlichen Anstieg der Beschäftigung im Transportsektor um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, hebt der lvh die Notwendigkeit einer gezielten Förderung hervor. „Sowohl im Waren- als auch Personentransport besteht nach wie vor großer Fahrerbedarf. Daher wäre nun der ideale Moment, eine Förderschiene für Führerscheinanwärter zu eröffnen“, schlägt Hansjörg Thaler, Obmann der Berufsgruppe Transport im lvh vor. Die Kosten des C-Führerscheins belaufen sich in Italien auf ca. 1.600 Euro plus Gebühren Euro. Wer zusätzlich zum Lkw-Führerschein noch jenen für Lkws mit Anhänger machen möchte, zahlt nochmal 1.300 Euro. Damit sind erst die Führerscheine abgedeckt. Wer diesen beruflich nutzen will, muss den CQC-Kurs für Berufskraftfahrer absolvieren und zahlt abermals bis zu 490 Euro. Diese Kosten stellen eine nicht unbeachtliche finanzielle Herausforderung für potenzielle Fahrer dar.

Diese Maßnahme könnte nicht nur eine finanzielle Erleichterung für das Erlangen des Führerscheins im Transportsektor umfassen, sondern auch zur Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes beitragen. Im Gegenzug dazu würden die Mobilität und Wirtschaft im Land gefördert. „Wir benötigen noch mehr qualifizierte Fachkräfte, bedingt durch den wachsenden Bedarf im Transportbereich, daher unser Appell, unseren Vorschlag in Erwägung zu ziehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, erklärt Thaler.