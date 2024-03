Marktführer Nvidia stellt neuen KI-Chip Blackwell B200 vor

Nvidia hat seinen neuen Chip Blackwell B200 vorgestellt, mit dem der Halbleiter-Hersteller seine Rolle als das Hardware-Rückgrat der Künstlichen Intelligenz (KI) weiter stärken will. Konzernchef Jensen Huang enthüllte das neue Flagschiffprodukt am Montag auf der Messe GTC 2024 in einer vollgepackten Eishockey-Arena im Silicon Valley, die für erwartete 16.000 Teilnehmer umgebaut worden war. Man erwarte Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, OpenAI und Tesla als Kunden, so Huang.

Zudem gab der US-Konzern Partnerschaften mit den Software-Unternehmen Ansys, Cadence und Synopsys bekannt. Die nach dem Mathematiker David Blackwell benannte Plattform löst die Hopper-Reihe von 2022 ab, die ihren Namen von der Computerpionierin Grace Hopper erhielt. Mit ihr baute der Konzern seien Marktanteil im vergangenen Jahr auf etwa 80 Prozent aus. In ersten Reaktionen sagten Experten weitere Erfolge mit Blackwell voraus. “Wir gehen davon aus, dass Nvidia nicht nur weiterhin führen wird, sondern den Abstand zu seinen Konkurrenten im Bereich KI vergrößern wird”, sagte Kinngai Chan von Summit Insights nach der Ankündigung. Nvidias Aktien haben in den vergangenen zwölf Monaten 240 Prozent zugelegt. Dadurch stieg die Firma zur Nummer drei unter den “Glorreichen Sieben” größten US-Technologiekonzerne auf.

Die B200 präsentiert sich als zwei verbundene Chips etwa in der Größe einer seiner Vorgänger, die jedoch funktionell eine Einheit bilden. Die Zahl der Transistoren liegt bei 208 Milliarden und damit mehr als doppelt so viele wie bei Hopper. Die Aufrüstung ist der scheinbar unsättigbaren Nachfrage des Marktes geschuldet: Damit KI-Programme wie ChatGPT menschliche Interaktion simulieren oder anhand weniger Stichworte Texte erstellen können, ist enorme Rechenpower gefragt. So hat Microsoft für den ChatGPT-Entwickler OpenAI einen Hochleistungscomputer aus 10.000 Nvidia-Chips gebaut. Ein Preis für die Blackwell B200 wurde zunächst nicht bekannt. Das Vorgänger-Modell kostet in der Regel mehr als 20.000 Dollar das Stück.

“Nvidia dominiert den Markt für GPU-Halbleiterchips und ist führend im Bereich der Künstlichen Intelligenz”, sagte Anlagestratege Ben Laidler vom Online-Broker eToro vor der Vorstellung. “Doch mit dieser Position kommen auch Herausforderungen, darunter die Bewältigung der enormen Nachfrage und die Verteidigung des Marktanteils gegenüber Konkurrenten wie AMD und Intel. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das langfristige Wachstumspotenzial von Nvidia attraktiv, insbesondere angesichts seiner starken Position im KI-Markt.”