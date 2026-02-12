Marlinger Weinkultur zu Besuch in Tramin

Von: mk

Marling/Tramin – Auf Einladung des Südtiroler Weinkulturbotschafters Willi Stürz war die Marlinger Weinkultur in Tramin zu Gast. Zehn sorgfältig ausgewählte Weine standen zur Verkostung bereit – darunter renommierte Etiketten und markante Persönlichkeiten wie der Gewürztraminer Nussbaumer sowie ein Epokale, der dem Abend eine besondere Note verlieh.

Mit Kompetenz und spürbarer Begeisterung führte Kellermeister Willi Stürz durch das Programm. Es ist ihm dabei gelungen, die Herkunft sowie Philosophie der Weine und die dahinterstehenden Geschichten anschaulich zu vermitteln. So wurde deutlich: Weinkultur bedeutet weit mehr als das reine Verkosten – sie steht für Identität, Leidenschaft und gelebte Tradition.

Die Ehrung, die Willi Stürz im Rahmen der Marlinger Weinkultur zuteilwurde, bezog sich jedoch nicht auf die Qualität der Weine, – dafür sind andere Institutionen zuständig –, sondern auf sein engagiertes Wirken als Botschafter des Südtiroler Weins über die Landesgrenzen hinaus. Der Titel „Südtiroler Weinkulturbotschafter“ wird nach klar festgelegten Maßstäben vergeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die durch nachhaltiges Handeln und Innovationsfreude die Besonderheiten der Südtiroler Weinkultur betonen. Ebenso ausschlaggebend sind internationale Strahlkraft, kommunikative Kompetenz sowie ein langfristiger Einsatz für Qualität, Herkunft und kulturelle Identität – Eigenschaften, die Willi Stürz in besonderer Weise vereint.

Sein visionäres Denken, sein Mut zu neuen Wegen und sein Pioniergeist haben maßgeblich dazu beigetragen, den Südtiroler Wein international zu positionieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln, so die Fachjury.

An diesem Abend zeigte sich zudem, wie eng die Leitgedanken der Marlinger Weinkultur mit den aktuellen Marketing- und Önotourismusstrategien der IDM Südtirol verbunden sind. Die IDM setzt verstärkt auf Storytelling und auf das Zusammenspiel von Wein, Landschaft, Menschen und Kultur. Erlebbare Qualität steht im Vordergrund, nicht bloße Produktpräsentation. Nachhaltiger Weintourismus, hochwertige Genussmomente, internationale Präsenz sowie die Ansprache neuer, qualitätsorientierter Zielgruppen bilden zentrale Schwerpunkte. Wein wird dabei als Teil einer ganzheitlichen Genuss- und Kulturlandschaft verstanden.

Genau dieser Ansatz prägte auch die Veranstaltung in Tramin: Die Weine wurden nicht nur verkostet, sondern in einen umfassenden kulturellen und emotionalen Zusammenhang eingebettet – ganz im Sinne einer zeitgemäßen und zukunftsgerichteten Weinkommunikation.

Ein Abend, der einmal mehr zeigte: Die Südtiroler Weinkultur lebt von Persönlichkeiten mit Weitblick – und von Weinen, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen.