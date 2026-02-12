Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Marlinger Weinkultur zu Besuch in Tramin
Abend ganz im Zeichen des Südtiroler Weins

Marlinger Weinkultur zu Besuch in Tramin

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 11:14 Uhr
IMG-20260205-WA0025 (002)
Claudio David Calabrese
Schriftgröße

Von: mk

Marling/Tramin – Auf Einladung des Südtiroler Weinkulturbotschafters Willi Stürz war die Marlinger Weinkultur in Tramin zu Gast. Zehn sorgfältig ausgewählte Weine standen zur Verkostung bereit – darunter renommierte Etiketten und markante Persönlichkeiten wie der Gewürztraminer Nussbaumer sowie ein Epokale, der dem Abend eine besondere Note verlieh.

Mit Kompetenz und spürbarer Begeisterung führte Kellermeister Willi Stürz durch das Programm. Es ist ihm dabei gelungen, die Herkunft sowie Philosophie der Weine und die dahinterstehenden Geschichten anschaulich zu vermitteln. So wurde deutlich: Weinkultur bedeutet weit mehr als das reine Verkosten – sie steht für Identität, Leidenschaft und gelebte Tradition.

Die Ehrung, die Willi Stürz im Rahmen der Marlinger Weinkultur zuteilwurde, bezog sich jedoch nicht auf die Qualität der Weine, – dafür sind andere Institutionen zuständig –, sondern auf sein engagiertes Wirken als Botschafter des Südtiroler Weins über die Landesgrenzen hinaus. Der Titel „Südtiroler Weinkulturbotschafter“ wird nach klar festgelegten Maßstäben vergeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die durch nachhaltiges Handeln und Innovationsfreude die Besonderheiten der Südtiroler Weinkultur betonen. Ebenso ausschlaggebend sind internationale Strahlkraft, kommunikative Kompetenz sowie ein langfristiger Einsatz für Qualität, Herkunft und kulturelle Identität – Eigenschaften, die Willi Stürz in besonderer Weise vereint.

Sein visionäres Denken, sein Mut zu neuen Wegen und sein Pioniergeist haben maßgeblich dazu beigetragen, den Südtiroler Wein international zu positionieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln, so die Fachjury.

An diesem Abend zeigte sich zudem, wie eng die Leitgedanken der Marlinger Weinkultur mit den aktuellen Marketing- und Önotourismusstrategien der IDM Südtirol verbunden sind. Die IDM setzt verstärkt auf Storytelling und auf das Zusammenspiel von Wein, Landschaft, Menschen und Kultur. Erlebbare Qualität steht im Vordergrund, nicht bloße Produktpräsentation. Nachhaltiger Weintourismus, hochwertige Genussmomente, internationale Präsenz sowie die Ansprache neuer, qualitätsorientierter Zielgruppen bilden zentrale Schwerpunkte. Wein wird dabei als Teil einer ganzheitlichen Genuss- und Kulturlandschaft verstanden.

Genau dieser Ansatz prägte auch die Veranstaltung in Tramin: Die Weine wurden nicht nur verkostet, sondern in einen umfassenden kulturellen und emotionalen Zusammenhang eingebettet – ganz im Sinne einer zeitgemäßen und zukunftsgerichteten Weinkommunikation.
Ein Abend, der einmal mehr zeigte: Die Südtiroler Weinkultur lebt von Persönlichkeiten mit Weitblick – und von Weinen, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen.

Bezirk: Burggrafenamt, Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt, Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
52
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
28
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Kommentare
25
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Kommentare
24
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 