Martin Weiss als Ortsobmann bestätigt

Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix – 2023 ist für das Handwerk ein Wahljahr. Sämtliche Orts-, Bezirks- und Berufsausschüsse werden neu bestellt. So wurde auch im Rahmen der Ortsversammlung von Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix kürzlich der lokale Ausschuss der Handwerker gewählt.

Die Nachwuchsgewinnung und Sensibilisierung für das Handwerk zählen zu den Herzensangelegenheiten der Handwerkerinnen und Handwerker in Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix. Jährlich wird im Sommer das Projekt „Teenies@Work umgesetzt, welches nach wie vor für große Begeisterung unter den Jugendlichen und Eltern sorgt. lvh-Ortsobmann Martin Weiss berichtete über die Initiative im Rahmen der lvh-Jahresversammlung der Handwerkerinnen und Handwerker. „Auch im Rahmen der Schulbesuche versuchen wir jedes Jahr, den Mittelschülerinnen und Mittelschülern die vielseitigen praktischen Berufe schmackhaft zu machen“, erklärte Weiss. Besonders stolz ist man in der Gemeinde auf den jungen Maler und Lackierer Manuel Kofler, der im letzten Jahr bei den WorldSkills teilgenommen hat und ein Medallion for Excellence errungen hat.

Lob für die Arbeit und das Engagement des lvh-Ortsausschusses sprach Bürgermeisterin Gabriela Kofler den anwesenden Handwerkerinnen und Handwerkern aus. Trotz fehlender Fachkräfte und anderen Herausforderungen gebe es viele attraktive Unternehmen im Ort, welche gerade für die Jugend interessante Perspektiven bieten. Zudem stärke das Handwerk den Zusammenhalt in der Gemeinde und trage soziale Verantwortung im Ort.

Den Abschluss der Versammlung bildete die Neuwahl des Ortsausschusses. Martin Weiss erhielt das Vertrauen der Handwerkerinnen und Handwerker von Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix auch für die nächsten fünf Jahre. Er wurde als lvh-Ortsobmann bestätigt. Ihm zur Seite stehen werden als Vize-Ortsobmann Patrick Geiser (Geiser Gerhard) sowie die Ortsausschussmitglieder Hannes Kofler (Kofler GmbH) und Manuel Kofler (Malerbetrieb Kofler Manuel). Vertreter der Althandwerker vor Ort bleibt Andreas Weiss. lvh-Bezirksobmann Mathias Piazzi wünschte dem neuen Ausschuss viel Erfolg für die kommende Legislatur. Manuela Kofler erhielt bei der Versammlung die Bronzene Ehrennadel des lvh für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Verband.