Meran heizt länger

Meran – Angesichts der niedrigen Nachttemperaturen die in den nächsten Tagen in Meran vorgesehen sind hat Bürgermeister Dario Dal Medico heute die Verlängerung des Betriebs der Heizanlagen bis Dienstag, den 30. April und für maximal sieben Stunden pro Tag genehmigt – mit der Aufforderung, die Anlagen so zu betreiben, dass die Einschaltzeiten und Raumtemperaturen sowie die Energieverschwendung auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden.

Weiterhin ohne Einschränkungen können die Heizanlagen in folgenden Gebäuden betrieben werden:

in Gebäuden, die für Krankenhäuser, Kliniken oder Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen genutzt werden, einschließlich solcher, die für die Unterbringung oder Betreuung von Minderjährigen oder älteren Menschen genutzt werden, sowie geschützte Einrichtungen für die Betreuung und Rehabilitation von Drogenabhängigen und anderen Personen, die den öffentlichen Sozialdiensten anvertraut sind:

in Gebäuden, die als Kinderkrippen und Kindergärten genutzt werden;

in Gebäuden für Schwimmbäder, Saunas und ähnliche Einrichtungen;

in Gebäuden, die für industrielle und handwerkliche Tätigkeiten und ähnliches genutzt werden – für besondere technologischen oder produktiven Erfordernisse.

Die Betriebszeiten für Heizungsanlagen in Gebäuden werden durch das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 74 vom 16. April 2013 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg) geregelt.