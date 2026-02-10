Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neue Ausbildung in Allgemeinmedizin startet 2026
Bewerbungsfrist läuft

Neue Ausbildung in Allgemeinmedizin startet 2026

Dienstag, 10. Februar 2026 | 11:13 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ ÖGK und ÄK wollen Telemedizin auf unterschiedlichem Wege ausbauen
APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Im Frühjahr 2026 startet am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen eine neue dreijährige Ausbildung in Allgemeinmedizin. Interessierte Ärzte können sich bis zum 23. Februar 2026 für die erste Aufnahmerunde bewerben. Eine zweite Bewerbungsphase ist von 18. Mai bis 19. Juni 2026 vorgesehen.

Die Ausbildung richtet sich an Mediziner, die sich gezielt auf die Tätigkeit in der Allgemeinmedizin vorbereiten möchten. Erfahrungsberichte von Absolventen zeigen, dass der Lehrgang insbesondere durch die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis überzeugt. Die Ausbildung ist stark am Berufsalltag von Hausärzten orientiert und ermöglicht es den Teilnehmenden, frühzeitig praktische Erfahrungen zu sammeln.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem kontinuierlichen fachlichen Austausch zwischen den Ausbildungsteilnehmenden. Dieser kollegiale Dialog wird als wichtiger Bestandteil der Ausbildung hervorgehoben und trägt zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung bei. Zudem bietet der Lehrgang verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen, die für viele angehende Allgemeinmediziner ein entscheidender Faktor sind.

Das Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen begleitet die Ausbildung wissenschaftlich und organisatorisch. Ziel ist es, qualifizierte Ärzte auf die vielfältigen Anforderungen der hausärztlichen Versorgung vorzubereiten und damit einen Beitrag zur langfristigen Sicherung der medizinischen Grundversorgung zu leisten.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren sind über das Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen erhältlich.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

