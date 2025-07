Neue US-Zölle sollen ab August greifen

Donald Trump will an Zollerhöhungen mit 1. August festhalten

Von: APA/Reuters/dpa

Drohende US-Zölle gegen viele Handelspartner der Vereinigten Staaten sollen nach Darstellung der Regierung von Präsident Donald Trump am 1. August in Kraft treten. Das würde noch gut drei Wochen Zeit geben, um einen Kompromiss auf dem Verhandlungsweg zu finden. Bisher war stets von einer Frist am 9. Juli die Rede. Zeichen für einen schnellen Verhandlungsdurchbruch etwa der EU mit den USA gab es aber nicht. Am Montag wollte Trump wieder einmal neue Zölle oder Deals ankündigen.

Trump selbst hat gegenüber Journalisten den 1. August als wichtiges Datum im Handelsstreit ins Spiel gebracht. Viele Details sind aber noch offen – zum Beispiel, welche Zölle dann wie stark angehoben werden. US-Handelsminister Howard Lutnick sagte, Trump bestimme die Sätze und ob es zu einem Deal komme.

Jedenfalls wollte Trump am Montag kurz vor Fristende eine Reihe von Ländern über neue Zölle oder mögliche Handelsabkommen informieren. Zwölf bis 15 Länder sollen nach Worten des Präsidenten Donald Trump bis Mittwoch entsprechende Briefe erhalten. Im Fall neuer Zölle sollen diese dann am 1. August in Kraft treten, ergänzte Handelsminister Howard Lutnick in einem gemeinsamen Statement, das unter anderem der US-Sender Fox News verbreitete.

Trump hatte Strafzölle gegen die EU für eine dreimonatige Verhandlungsfrist ausgesetzt. Diese endet am Mittwoch. Ob auch EU-Länder nun Briefe erhalten, ist offen. Der Versand beginnt laut Trump um 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ). “Ich denke, dass wir bis zum 9. Juli die meisten Länder abgearbeitet haben werden.” Es seien auch einige Deals abgeschlossen worden, sagte Trump zum Inhalt seiner Schreiben.

Immer wieder Zoll-Ankündigungen, – Verhandlungen und -Rücknahmen

Am Sonntag zum Abschluss eines Golf-Wochenendes in New Jersey sagte Trump zu Reportern, die USA seien Einigungen mit zahlreichen Handelspartnern nahe. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat der Republikaner fast alle wichtigen Handelspartner mit Sonderzöllen überzogen, diese dann aber teilweise wieder ausgesetzt. Er will mit dem Vorgehen das Handelsdefizit der USA verringern und sich Vorteile in anderen Politikfeldern erschließen. Bis zu einer Verständigung gilt in den meisten Fällen ein US-Zoll von zehn Prozent. Ohne Deal dürften er deutlich steigen.

Kommen jetzt schnell viele Deals?

Im April hatte Trump einen Basiszoll in Höhe von zehn Prozent auf fast alle Importe aus der EU eingeführt. Zusätzlich gelten Sonderzölle auf bestimmte Produkte, etwa auf Stahl- und Aluminium- sowie Autoimporte. Mit seiner Zollpolitik will Trump, dass mehr in den USA produziert wird.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte im Sender CNN, er erwarte infolge der Briefe schnell viele Deals. Er sprach zudem von ungefähr 100 Briefen an kleine Länder, mit denen die USA keinen großen Handel treiben. “Die Länder bekommen einen Brief, der besagt: Wenn wir keine Vereinbarung erreicht haben, fallt ihr auf das Niveau vom 2. April zurück.” An dem Tag hatte Trump sein weitreichendes Zollpaket angekündigt.