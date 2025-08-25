Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neues Mobilitätsangebot in Leifers: Start des Wanderbusses
Erstmals direkte Verbindung zu Ausflugszielen in Seit und am Breitenberg

Neues Mobilitätsangebot in Leifers: Start des Wanderbusses

Montag, 25. August 2025 | 08:32 Uhr
Busfahrt im öffentlichen Straßenverkehr
fotolia.de/Jörg Hüttenhölscher
Schriftgröße

Von: mk

Leifers – Ab 1. September 2025 bietet der Tourismusverein Leifers Branzoll Pfatten erstmals einen Wanderbus an, der das Leiferer Stadtzentrum direkt mit Seit und dem Breitenberg verbindet. Damit wird eine bisher fehlende Anbindung in diese Gebiete geschaffen – für Einheimische ebenso wie für Gäste. Der Wanderbus hilft, die ersten Höhenmeter bequem zu überwinden und macht die höher gelegenen Wege leichter zugänglich. So rücken beliebte Ziele wie der Wallfahrtsweg Maria Weißenstein, der Leiferer Höhenweg oder das Brantental sowie die Wälder und Aussichtspunkte von Seit in komfortable Reichweite und es entsteht eine einfache Möglichkeit, die Wandergebiete nachhaltig und ohne Auto zu erreichen.

Der Wanderbus verkehrt vom 1. September bis 31. Oktober 2025 an fünf Tagen pro Woche (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag) mit fünf Fahrten täglich zwischen Stadtzentrum, Breitenberg und Seit. Der Bus wird unter der Liniennummer 115 geführt. Insgesamt werden über 40 Haltestellen bedient, darunter bestehende innerstädtische sowie 19 neue Haltestellen, die der Tourismusverein gemeinsam mit dem Gemeindebauhof eingerichtet hat. Neue Haltestellen sind mit dem Hinweis „summer bus“ gekennzeichnet.

„Der Wanderbus ist für Leifers ein wichtiger Schritt, erstmals eine direkte Verbindung in unser Wandergebiet zu schaffen – und das sowohl für Einheimische als auch für Gäste. Gleichzeitig sehen wir das Projekt als Startpunkt: Wenn das Angebot gut angenommen wird, möchten wir es in den kommenden Jahren fortsetzen und wo möglich erweitern“, sagt Dieter Frasnelli, Präsident des Tourismusvereins Leifers Branzoll Pfatten.

„Es handelt sich um eine sehr lobenswerte Initiative des Tourismusvereins, der immer wieder Projekte umsetzt, von denen nicht nur unsere Gäste, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in Leifers profitieren. Ich hoffe sehr, dass auch viele Einheimische den Wanderbus nutzen und so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität leisten“, betont Bürgermeister Giovanni Seppi.

Als Fahrscheine gelten der südtirolmobil Pass und der Südtirol Guest Pass. Anderenfalls beträgt der Ticketpreis drei Euro. Tickets sind direkt im Bus erhältlich. Aktuelle Informationen, Fahrpläne und weitere Details unter: www.leifers-info.it/wanderbus

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Kommentare
20
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 