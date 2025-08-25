Neues Mobilitätsangebot in Leifers: Start des Wanderbusses

Von: mk

Leifers – Ab 1. September 2025 bietet der Tourismusverein Leifers Branzoll Pfatten erstmals einen Wanderbus an, der das Leiferer Stadtzentrum direkt mit Seit und dem Breitenberg verbindet. Damit wird eine bisher fehlende Anbindung in diese Gebiete geschaffen – für Einheimische ebenso wie für Gäste. Der Wanderbus hilft, die ersten Höhenmeter bequem zu überwinden und macht die höher gelegenen Wege leichter zugänglich. So rücken beliebte Ziele wie der Wallfahrtsweg Maria Weißenstein, der Leiferer Höhenweg oder das Brantental sowie die Wälder und Aussichtspunkte von Seit in komfortable Reichweite und es entsteht eine einfache Möglichkeit, die Wandergebiete nachhaltig und ohne Auto zu erreichen.

Der Wanderbus verkehrt vom 1. September bis 31. Oktober 2025 an fünf Tagen pro Woche (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag) mit fünf Fahrten täglich zwischen Stadtzentrum, Breitenberg und Seit. Der Bus wird unter der Liniennummer 115 geführt. Insgesamt werden über 40 Haltestellen bedient, darunter bestehende innerstädtische sowie 19 neue Haltestellen, die der Tourismusverein gemeinsam mit dem Gemeindebauhof eingerichtet hat. Neue Haltestellen sind mit dem Hinweis „summer bus“ gekennzeichnet.

„Der Wanderbus ist für Leifers ein wichtiger Schritt, erstmals eine direkte Verbindung in unser Wandergebiet zu schaffen – und das sowohl für Einheimische als auch für Gäste. Gleichzeitig sehen wir das Projekt als Startpunkt: Wenn das Angebot gut angenommen wird, möchten wir es in den kommenden Jahren fortsetzen und wo möglich erweitern“, sagt Dieter Frasnelli, Präsident des Tourismusvereins Leifers Branzoll Pfatten.

„Es handelt sich um eine sehr lobenswerte Initiative des Tourismusvereins, der immer wieder Projekte umsetzt, von denen nicht nur unsere Gäste, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in Leifers profitieren. Ich hoffe sehr, dass auch viele Einheimische den Wanderbus nutzen und so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität leisten“, betont Bürgermeister Giovanni Seppi.

Als Fahrscheine gelten der südtirolmobil Pass und der Südtirol Guest Pass. Anderenfalls beträgt der Ticketpreis drei Euro. Tickets sind direkt im Bus erhältlich. Aktuelle Informationen, Fahrpläne und weitere Details unter: www.leifers-info.it/wanderbus