Öffnung der Skigebiete: Es schaut gut aus

Am 15. Februar soll es losgehen

Bozen – Am 15. Februar können die Skigebiete in Italien und auch in Südtirol öffnen. Dem hat das technisch-wissenschaftliche Komitee Medienberichten zufolge zugestimmt.

Es gelten aber strenge Sicherheitsauflagen. So dürfen die Aufstiegsanlagen lediglich zur Hälfte besetzt werden. Der Verkauf der Skipässe muss zudem online erfolgen. So kann die Zahl der Wintersportler im Blick behalten werden.

In Südtirol begrüßten die Seilbahnunternehmer die Ankündigung, sind aber dennoch skeptisch, da eine mögliche Öffnung schon mehrmals verschoben wurde. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet und Reisebeschränkungen in ganz Europa werden die Betreiber der Skigebiete in Südtirol aber vermutlich auf ausländische Urlauber verzichten müssen.