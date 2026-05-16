Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > OGH entscheidet in Causa Rasperia für Strabag
Strabag kann Erfolg vor OGH für sich verbuchen

OGH entscheidet in Causa Rasperia für Strabag

Samstag, 16. Mai 2026 | 10:25 Uhr
Strabag kann Erfolg vor OGH für sich verbuchen
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Der Baukonzern Strabag hat vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) gegen seinen sanktionierten russischen Miteigentümer Rasperia einen Erfolg erzielt. Das berichtet “Der Standard” am Samstag. Demnach bestätigte der OGH in einem am Freitag veröffentlichten Urteil, dass die russische Firma MKAO Rasperia Trading Limited weiterhin nicht im Konzern mitreden darf. Sie sei “zu Recht von der Teilnahme an der Hauptversammlung und der Abstimmung ausgeschlossen worden”, so der OGH.

Die Strabag hatte Rasperia 2022 nicht an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen lassen, weil ihre Aktionärsrechte aufgrund von Sanktionen “eingefroren” sind. Die Russen zogen vor Gericht und der Fall landete schließlich beim OGH. Dieser rief den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Die Luxemburger Richter entschieden im März dann aber in einem anderen Fall, dass das sanktionsrechtliche Einfrieren von Anteilen auch zum Verlust des Teilnahme- und Stimmrechts bei Hauptversammlungen führe, wie die Strabag damals mitgeteilt und sich in ihrer Rechtsauffassung bestätigt gesehen hatte.

OGH verwarf Klage von Rasperia

Auch für den OGH war damit der Fall klar und das Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH wurde zurückgezogen. Der Gerichtshof wies die Beschlussanfechtungsklage der Aktionärin ab. Laut “Standard” sind mittlerweile fast alle Rechtsstreitigkeiten mit Rasperia zugunsten der Strabag beendet. Offen ist noch ein Verfahren zu der außerordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022, erklärte eine Strabag-Sprecherin der Zeitung auf Anfrage. Aufgrund der aktuellen Entscheidungen dürfte der Konzern aber auch hier recht bekommen, hieß es weiter.

Die Strabag hat auch Dividendenzahlungen eingefroren und den Anteil von Rasperia auf unter 25 Prozent gedrückt. Wer genau hinter der Gesellschaft steht, ist unklar. Zuvor wurde sie dem Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet. Der als Vertrauter von Präsident Wladimir Putin geltende Geschäftsmann wurde von den USA und der EU mit Sanktionen belegt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Kommentare
52
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Kommentare
45
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
32
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Kommentare
26
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Kommentare
23
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 