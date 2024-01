OMV Petrom steigt bei rumänischem Windpark-Entwickler ein

Die OMV investiert in Rumänien in Windpark-Projekte. Die OMV-Tochter OMV Petrom erwerbe von Renovatio (RNV Infrastructure) einen 50-Prozent-Anteil an der Electrocentrale Borzesti, die 1 GW Kapazität an erneuerbaren Projekten hält, davon 950 MW Windkraft und 50 MW Photovoltaik, teilte die OMV am Mittwoch mit. Die Projekte würden in Partnerschaft mit Renovatio weiterentwickelt, gebaut und betrieben. Darüber hinaus kauft die OMV Petrom von Renovatio das E-Ladenetz.

Im Rahmen dieser neu gegründeten Partnerschaft plant die OMV Petrom gemeinsam mit Renovatio, bis 2027 rund 1,3 Mrd. Euro in erneuerbare Energien in Rumänien zu investieren, einschließlich Projektfinanzierung. Der Beitrag der OMV Petrom für die Akquisition und Entwicklung dieser Projekte werde auf bis zu 350 Mio. Euro geschätzt, hieß es in der OMV-Mitteilung.

“Wir begrüßen die Partnerschaft mit Renovatio. Mit diesen Transaktionen machen wir wichtige Fortschritte beim Aufbau eines starken und diversifizierten Portfolios von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Unser Ziel ist es, unsere Führungsposition im Energiebereich in Südosteuropa zu stärken und gleichzeitig das Geschäft für eine kohlenstoffärmere Zukunft zu transformieren”, sagte die Vorstandschefin von OMV Petrom, Christina Verchere.

Mit dem Erwerb von 50 Prozent des größten Windkraftportfolios in Rumänien ergänze die OMV Petrom ihr bestehendes 1-GW-Portfolio an Photovoltaik-Projekten. Die vier Windparks und der Photovoltaik-Park werden im Nordosten Rumäniens errichtet. Nach aktuellen Schätzungen soll die PV-Anlage ab 2024 Strom in das nationale Energiesystem einspeisen, während die Windparks zwischen 2025 und 2027 schrittweise mit der Produktion beginnen sollen. Die Projekte haben laut OMV bereits Zugang zum Stromnetz erhalten.

Mit dem Kauf der mehr als 400 Renovatio-Ladepunkte wird die OMV Petrom zum größten Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Bisher hatte OMV Petrom mit Partnern rund 270 Ladestellen in Betrieb. Bis 2026 soll die Zahl der Ladepunkte um weitere 250 steigen.

Zu den Aktionären von Renovatio gehört laut rumänischen Medien Doru Voicu, ehemaliger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium während der Amtszeit von Adriean Videanu. Doru Voicu war früher Entwicklungschef von CEZ Romania.