Präventionskampagnen zeigen Wirkung

Von: luk

Bozen – Das Statistikamt ASTAT hat in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention im Februar 2026 im Rahmen des Panels „So denkt Südtirol” eine repräsentative Befragung durchgeführt.

Ziel war es, zum einen die Wirkung von zwei Präventionskampagnen zu untersuchen und zum anderen die Auswirkung auf den Alkoholkonsum zu erfassen. “Die Ergebnisse sind bedeutsam und wichtig, auch weil Kampagnen selten von einer Forschung begleitet werden”, so das Forum Prävention.

Mehr als 24.000 Menschen in Südtirol – das entspricht der gesamten Einwohnerschaft von Brixen – haben im Jänner 2026 an der C0,0L – Dry January Challenge teilgenommen.

63 Prozent der Teilnehmenden gaben an, ihren Alkoholkonsum reduziert zu haben, mehr als die Hälfte davon vollständig. Was als einmonatiger Versuch beginnt, wirkt oft weit darüber hinaus: Gewohnheiten werden hinterfragt, Muster unterbrochen, neue Routinen entdeckt. Auch die Wissenschaft ist sich einig, wer einen längeren Zeitraum auf Alkohol verzichtet, konsumiert im Anschluss weniger bis gar nicht. Was auch die Daten zeigen: Der allgemeine Alkoholkonsum in Südtirol ist in den letzten Jahren rückläufig. Man greift weniger zu Bier oder Wein, mehr Menschen leben alkoholfrei.

64 Prozent derjenigen, die die C0,0L Challenge kennen, bewerten sie als sinnvoll – Bei der Aktion „Verzicht“ sind es sogar 75 Prozent. Beide Initiativen setzen nicht auf den erhobenen Zeigefinger.“ Es geht nicht ums Verbieten, sondern ums Ermöglichen: die eigene Reflexion anregen, gesunde Gewohnheiten stärken, den Gewinn durch Verzicht erlebbar machen,“ sagt Peter Koler, Direktor des Forum Prävention.

Das zeigt: Die Mehrheit der Südtirolerinnen und Südtiroler ist offen für Impulse, die diesen Weg bestärken. Genau daran setzen die Kampagnen an und versuchen diese Einstellungen und Entwicklungen aufzugreifen und zu stärken. Mit einem positiven Ergebnis wie die Studie zeigt.