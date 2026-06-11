Pride Month in der Therme Meran

Von: mk

Meran – Im Juni beteiligt sich die Therme Meran erneut am Pride Month und unterstützt damit eine landesweite Initiative für Vielfalt, Respekt und ein offenes Miteinander. Gemeinsam mit zahlreichen Unternehmen und Institutionen in Südtirol setzt die Therme Meran ein sichtbares Zeichen für eine Gesellschaft, in der unterschiedliche Lebensrealitäten selbstverständlich ihren Platz haben.

Die Pride-Month-Initiative wurde 2023 vom NOI Tech Park Südtirol und dem Museion gemeinsam mit Alperia, Eurac, STA und der Freien Universität Bozen ins Leben gerufen. Seither ist das Netzwerk kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile beteiligen sich mehr als 90 Unternehmen und Organisationen mit unterschiedlichen Aktionen an der Initiative.

Während des gesamten Monats Juni erstrahlt die Fassade der Therme Meran in den Farben des Regenbogens. Zusätzlich wird auf den Monitoren im Haupteingang die Botschaft „Welcome as you are“ in Regenbogenfarben angezeigt und setzt damit ein sichtbares Zeichen für Offenheit, Akzeptanz und ein respektvolles Miteinander.

Der Pride Month erinnert an die Ereignisse rund um den Stonewall-Aufstand in New York im Jahr 1969, der als wichtiger Meilenstein im Kampf gegen Diskriminierung und für die Rechte der LGBTQIA+-Community gilt. Heute steht der Monat Juni weltweit für Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Respekt.

Mit ihrer Teilnahme unterstreicht die Therme Meran Werte wie Offenheit, Toleranz und Wertschätzung, die auch im täglichen Miteinander von Gästen und Mitarbeitenden eine wichtige Rolle spielen.