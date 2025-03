Pusterer Senioren treffen sich zur Jahresversammlung

Von: mk

Montal – Kürzlich lud der Bezirksausschuss Pustertal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund im Wirtshaushotel „Alpenrose“ in Montal bei St. Lorenzen zur Jahresversammlung ein. Im Mittelpunkt standen der Rückblick auf die rege Tätigkeit und ein Vortrag über die „Lebenskunst im Alter“.

„Als Seniorinnen und Senioren können wir auf das, was wir im Laufe unseres Lebens getan haben, zurückblicken und dürfen dankbar dafür sein, was wir mit unserem Einsatz alles erreicht haben“, sagte Anna Hofbauer, die Präsidentin des Bezirks Pustertal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund in ihrer einleitenden Rede. „Auch in unserer Vereinigung sollen wir uns immer wieder die Zeit nehmen, um Rückblick zu halten, so wie heute hier bei unserer Jahresversammlung“, führte sie weiters aus.

Einen der Höhepunkte des letzten Jahres bildete die Gründung einer Ortsgruppe in der Gemeinde Toblach. Damit gibt es im Bezirk Pustertal nun 17 aktive Gruppen der Seniorenvereinigung. „Ihr alle leistet in euren Orten eine großartige Arbeit und dafür danke ich euch fest!“, betonte die Bezirkspräsidentin.

Neben der Gründung der neuen Ortsgruppe in Toblach standen im Jahr 2024 unter anderem auch die Bezirksversammlung mit Neuwahlen des Bezirksausschusses und das Bezirkspreiswatten im Wirtshaushotel „Alpenrose“ in Montal/St. Lorenzen, die Bezirkswallfahrt nach Kals am Großglockner in Osttirol, das Bezirksfest in St. Martin in Thurn und die Adventfeier gemeinsam mit den Pusterer Bäuerinnen in der Fachschule Dietenheim auf dem Programm.

Und auch für das heurige Jahr haben die Bezirksausschussmitglieder schon einiges geplant: So finden wieder das Bezirkspreiswatten und die Adventfeier statt. Daneben sind das Bezirksfest in Pfalzen, eine Almwanderung in Gsies und eine Wallfahrt nach Maria Saal auf dem Ritten geplant.

„Auf die drei B’s kommt es an“

Einen weiteren Mittelpunkt der Bezirksversammlung bildete der Vortrag von Hildegard Kreiter aus Eppan zum Thema „Mit Herz, Hirn und Hand: Lebenskunst im Alter“. Die Referentin forderte die Anwesenden dazu auf, stets aktiv zu bleiben und sich auch mit zunehmendem Alter weiterhin zu bemühen, so viel wie möglich selbst zu tun. „Die drei B’s, Bewegung, Beziehung und Bildung, sind dabei maßgebend, denn wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind, geht es uns gut“, unterstrich sie. Mit vielen praktischen Tipps für ein Wohlbefinden bis ins hohe Alter ließ Hildegard Kreiter ihren kurzweiligen Vortrag ausklingen.

„Es braucht immer die ganze bäuerliche Familie“

Die anwesenden Ehrengäste, die beiden Landespräsident-Stellvertreter der Seniorenvereinigung Rita Vantsch Verginer und Hansi Weissensteiner sowie der Bauernbund-Bezirksobmann Manfred Vallazza und Micaela Viola Stolzlechner für die Bäuerinnenorganisation, lobten in ihren Grußworten die rege Tätigkeit des Bezirksausschusses Pustertal und der Pusterer Ortsgruppen das ganze Jahr über und dankten allen für die gute Zusammenarbeit innerhalb der bäuerlichen Familie. „Es braucht nämlich immer die ganze Familie, sei es auf den Höfen als auch in unseren Organisationen“, sagten sie.

Mit einer gemeinsamen Marende wurde die Veranstaltung abgeschlossen. Für den musikalischen Rahmen sorgten die drei Jungmusikanten Tobias, Felix und Manuel aus Onach/St. Lorenzen.