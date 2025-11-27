Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Reiseanbieter: Trump-Effekt hat USA-Reisen gebremst
Donald Trump brachte deutschem Reiseveranstalter kein Glück

Reiseanbieter: Trump-Effekt hat USA-Reisen gebremst

Donnerstag, 27. November 2025 | 15:40 Uhr
Donald Trump brachte deutschem Reiseveranstalter kein Glück
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PETE MAROVICH
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der auf Nordamerikareisen spezialisierte deutsche Reiseveranstalter America Unlimited hat bei USA-Reisen in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von zehn Prozent verzeichnet. Firmenchef Timo Kohlenberg erklärte, Grund sei das verunsichernde politische Umfeld unter US-Präsident Donald Trump. “Wir sehen sehr deutlich, dass die Präsidentschaft von Donald Trump viele klassische USA-Fans verunsichert”, sagte Kohlenberg am Donnerstag.

“Diese Stimmung drückt spürbar auf die Reiselust und das merken wir in unseren Zahlen”, betonte er. Mittlerweile hat sich die Stimmung womöglich gedreht. Die Vorausbuchungen für 2026 stimmten zuversichtlich mit einem Plus von 40 Prozent.

Unterschiedlich hohe Zurückhaltung nach Bundesstaat

Die Zurückhaltung traf nach Beobachtung des Familienunternehmens aus Hannover aber nicht alle Regionen in den USA. Mit Reisen nach Kalifornien, für die America Unlimited gemeinsam mit dem Bundesstaat geworben hatte, erzielte der Veranstalter zehn Prozent mehr Umsatz. Florida hingegen habe das staatliche Tourismusmarketing stark reduziert – der Reiseumsatz sank überdurchschnittlich um 18 Prozent. Die Einbußen bei USA-Reisen konnte America Unlimited mit steigenden Buchungen für Ziele in Kanada ausgleichen. Auch Australien und Neuseeland seien mit starkem Umsatzwachstum eine Alternative gewesen.

Auch beim deutschen Marktführer für USA-Reisen, Dertour, sanken die Buchungen von USA-Reisen in diesem Jahr zweistellig. Der Deutsche Reiseverband hatte im Oktober über einen Umsatzrückgang um ein Fünftel im Sommer und ein Anhalten dieses Trends in der Wintersaison berichtet.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
67
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
38
Wolf läuft durch Wochenmarkt
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
37
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 