Schadholz: Herausforderung Logistik meistern

Bozen – Nicht erst der Borkenkäfer macht es deutlich: In der effizienten Bereitstellung von Holz aus Südtirols Wäldern für den Markt gibt es Verbesserungspotential. Das war Thema eines Workshops.

­Wie bringe ich mein Holz so rasch als möglich zu einem wirtschaftlich interessanten Preis aus Wald? Könnte eine Struktur diese logistische und vertriebliche Herausforderung übernehmen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt eines Workshops, den die Uni Bozen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Forstwirtschaft organisiert hatte. Als Berater zugezogen wurde die “dr. schaab + partner GmbH”, eine Beratungsfirma in Logistikfragen. Mit am Tisch saßen Vertretende von Bauernbund, Unternehmerverband, Dachverband für Natur- und Umweltschutz, Sägewerkern, Fraktionen, Waldarbeitern und Touristikern, Eurac, Forst und Freier Universität Bozen.

“Die Erschließung der Wälder mit Wegen und die Bringung von frischem Schadholz sind Herausforderungen, die wir mit der Bereitstellung von Beiträgen zu fördern versuchen”, sagt Günther Unterthiner, Direktor der Landesabteilung Forstwirtschaft. Die Waldarbeit selbst und der Transport des Holzes aus dem Wald sind aber genauso wichtig, wie eine verlässliche, wirtschaftliche interessante Abnahme des Holzes. Beim Workshop war eine Botschaft klar: Während Obst- und Weinbauern und die Milchwirtschaft für den Vertrieb ihrer Produkte in Genossenschaften organisiert sind, gibt es im Bereich Holzwirtschaft keine organisierte Struktur für Waldbesitzer. Der Wunsch nach bestimmten Garantien, dass das Holz nach der Bringung auch verkauft wird, besteht. “Wir stehen am Anfang des Weges. Wir möchten versuchen herauszufinden, welche Lösungen für Südtirol in Frage kommen können”, sagt Abteilungsdirektor Unterthiner. Gedacht wird dabei an einen Dienstleister, der die Waldeigentümer bei ihren logistischen Problemen und dem Vertrieb unterstützt oder Logistik und Vertrieb übernimmt. Weitere Treffen sind geplant, um die Lösung baldmöglich zu finden.