Scheckübergabe der „Spitzbuabm-Aktion“

Bozen – Die beiden Kabarettisten Thomas Hochkofler und Lukas Lobis haben das Publikum im Rahmen des Forster Weihnachtswaldes zwischen November und Januar bei zehn Aufführungen zum Lachen gebracht. Als die „zwoa lustigen drei Spitzbuabm“ Leo und Luis, waren sie bis zum 6. Januar im FORST Stadel zu Gast. Über diesen Zeitraum hat die Spezialbier-Brauerei FORST passend dazu die ganz besondere solidarische „Spitzbuabm-Aktion“ ins Leben gerufen, bei der das Spitzbuabm-Gebäck zugunsten der Schmetterlingskinder DEBRA Südtirol – Alto Adige angeboten wurden.

Die Spendenaktion fand heute, am internationalen Tag der seltenen Krankheiten, mit der offiziellen Scheckübergabe ihren Höhepunkt. 17.837,20 Euro wurden von Cellina von Mannstein von der Spezialbier-Brauerei FORST und dem Schauspieler Thomas Hochkofler an Anna Faccin, der Präsidentin des Vereins DEBRA Südtirol – Alto Adige überreicht.

Die lächelnden „Spitzbuabm“ wurden während der Aufführungen von „Leo und Luis 2“ im FORST Stadel, im Forster Weihnachtswald, Bräustüberl FORST und Braugarten FORST unter die Leute gebracht. Langjährige Partner der Spezialbier-Brauerei FORST unterstützen die Initiative und erwarben die süßen Köstlichkeiten unter anderem als Geschenk für deren Mitarbeiter. Hinzu flossen freiwillige Spenden aus der Bevölkerung.

„Es ist eine enorme Freude, dass diese „Spitzbuabm-Aktion“ so positiv und krafttragend, wie die Präsidentin Anna Faccin selbst, aufgenommen wurde und die Beteiligung so groß war. Wir sind dankbar, dass wir durch den Einsatz aller, diese Unterstützung geben konnten,“ so Cellina von Mannstein von der Spezialbier-Brauerei FORST.

Ein Lächeln für die Schmetterlingskinder

Schmetterlingskinder leiden an Epidermolysis bullosa (EB), einer seltenen Hautkrankheit, die zu extremen Hautverletzungen bei minimalen Belastungen führt. Seit 2004 setzt sich der Verein DEBRA Südtirol für diese Kinder und ihre Familien ein, indem er sowohl medizinische Unterstützung als auch psychologische Begleitung bietet. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie der Humor der Schauspieler Thomas Hochkofler und Lukas Lobis, zusammen mit der großartigen Unterstützung durch die Spezialbier-Brauerei FORST, so viele Menschen erreicht und gleichzeitig etwas Gutes bewirken konnte“, sagt Anna Faccin von DEBRA Südtirol.