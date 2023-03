Schulsekretariate: Ausbildungswettbewerb zur Besetzung von 32 Stellen

Bozen – Die Schulsekretärin oder der Schulsekretär ist meist erste Anlaufstelle für Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrpersonen, aber auch für das Schulpersonal, Behörden, Handwerker und Lieferanten und allfällige schulische Partner. Die Tätigkeit im Schulsekretariat ist vielfältig und abwechslungsreich. Das Schulsekretariat trägt wesentlich zu einer guten Innen– und Außenwirkung der Schule bei.

An 27 verschiedenen Schulen in Südtirol, davon 22 deutschsprachige und fünf italienischsprachige, sollen Stellen als Schulsekretärin oder Schulsekretär unbefristet besetzt werden. Zu besetzen sind 32 Stellen der siebten Funktionsebene, darunter Vollzeitstellen und Teilzeitstellen. Drei der Vollzeitstellen sind in der Deutschen Bildungsdirektion angesiedelt.

Die Landespersonalabteilung hat zu diesem Zweck einen zweijährigen theoretisch-praktischen Ausbildungswettbewerb ausgeschrieben, zu dem über 40 Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen werden. Um Teilnahme am Ausbildungswettbewerb können sich Kandidaten aller Sprachgruppen bewerben, die eine Oberschule abgeschlossen haben und im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises B2 (ehem. Niveau B) sind. Die Bewerbungsfrist läuft bis 31. März 2023 (12.00 Uhr).

Die Anträge um Teilnahme am Ausbildungswettbewerb können mittels zertifizierter E-Mail (PEC) an personalaufnahme.assunzionipersonale@pec. prov.bz.it, mittels normaler E-Mail ausschließlich an Personalaufnahme@provinz.bz.it oder per Einschreibesendung an das Amt für Personalaufnahme in der Rittner Straße 13 in Bozen gerichtet werden.

Informationen

Amt für Personalaufnahme, Tel. 0471 412152 oder Natalie.Defrancesco@provinz.bz.it