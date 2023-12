Schweizer Diplomaten zu Besuch in der Handelskammer

Bozen – Heute Nachmittag besuchten Monika Schmutz Kirgöz, Schweizer Botschafterin in Rom und Stefano Lazzarotto, Schweizer Generalkonsul in Mailand die Handelskammer Bozen, um sich über die Südtiroler Wirtschaft zu informieren und über grenzüberschreitende Projekte auszutauschen.

Seit Oktober 2021 ist Monika Schmutz Kirgöz Schweizer Botschafterin in Italien, Malta und San Marino, mit Sitz in Rom. Davor war sie bereits von August 2017 bis Mitte 2021 Botschafterin der Schweiz im Libanon mit Dienstsitz und Residenz in Beirut.

Stefano Lazzarotto ist seit August 2023 Schweizer Generalkonsul in Mailand. Davor war er Botschafter der Schweiz in Armenien mit Sitz in Yerevan.

„Das Land Südtirol ist eine direkte Grenzregion zur Schweiz. Deshalb finden zwischen beiden Gebieten ein reger Wirtschaftsaustausch sowie Pendlerverkehr und Tourismus statt. Trotzdem gibt es noch viel Potenzial, welches ausgeschöpft werden kann. Wir möchten, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südtirol und der Schweiz weiter vertiefen“, so Monika Schmutz Kirgöz und Stefano Lazzarotto beim heutigen Besuch.

Begrüßt wurden die Schweizer Diplomaten von Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, welcher die Ähnlichkeiten zum Nachbarstaat ansprach: „Wie in der Schweiz leben auch in Südtirol verschiedene Volksgruppen zusammen. Darüber hinaus ist die Mehrsprachigkeit ein wichtiges Thema und es gibt ähnliche geografische Gegebenheiten, die beide Gebiete verbinden.“

Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen präsentierte den Schweizer Diplomaten die aktuellen Wirtschaftsdaten der Autonomen Provinz Bozen.

Anschließend sprach Oskar Schweigkofler, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Bozen sowie Dozent für italienisches Steuerrecht über die neue Grenzpendlerregelung, den automatischen Informationsaustausch zwischen Italien und der Schweiz (White-List) und die Potenziale durch den Ausbau grenzüberschreitender Beratungsleistungen.

Johann Gamper, Prorektor für Forschung der Freien Universität Bozen trug die aktuellen Programme zwischen den Universitäten vor und äußerte sich zur Förderung des Austausches von Studierenden, Wissenschaftler/innen und des akademischen Personals.

Abschließend diskutierte man über die bilateralen Vorteile einer Errichtung eines Schweizer Honorarkonsulates in Bozen.