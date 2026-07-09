SkyAlps interessiert an neuem City-Airport in Rom

Flüge in den Süden aber nicht nach Bozen

Von: luk

Bozen/Rom – Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps möchte künftig vom neu eröffneten Terminal des Stadtflughafens Rom-Urbe aus Regionalverbindungen anbieten. Das bestätigte SkyAlps-Präsident Josef Gostner am Rande der Eröffnung gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.

Geplant sind Flüge mit King-Air-Turbopropmaschinen zu kleineren Destinationen im Süden Italiens. Eine Verbindung zwischen Rom-Urbe und Bozen ist allerdings nicht vorgesehen.

Der Flughafen Rom-Urbe soll als erstes Drehkreuz für das neue Projekt „Regional Air Mobility“ (RAM) dienen, mit dem die italienische Luftfahrtbehörde ENAC den regionalen Flugverkehr stärken und kleinere Flughäfen besser an das Verkehrsnetz anbinden will.

Erste Linienverbindungen sollen noch heuer unter anderem nach Pescara, Fano, Elba, Tortolì-Arbatax sowie zum Flughafen Rom-Fiumicino aufgenommen werden. Neben SkyAlps haben auch AvioItaliana und Altair Interesse an den neuen Strecken bekundet.

Bei der Einweihung des neuen Terminals sprach sich Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini zudem für den weiteren Ausbau des Flughafens Rom-Fiumicino aus.

Angesichts steigender Passagierzahlen dürfe Italien nicht auf private Investitionen in Milliardenhöhe verzichten. Bis 2035 rechnet die nationale Luftfahrtbehörde mit mehr als 300 Millionen Fluggästen pro Jahr auf Italiens Flughäfen.