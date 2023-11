SkyAlps: Neu im Sommerflugplan ist die griechische Insel Korfu

Bozen – Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps gibt die Sommerziele für 2024 bekannt: Neben den bereits bewährten Verbindungen aus dem Vorjahr nimmt die italienische Fluggesellschaft Griechenland mit ins Angebot und bringt Passagiere ab Juni direkt von Bozen nach Korfu. Geflogen wird jeden Freitag bis Ende September.

Die Verbindungen nach Olbia und Cagliari in Sardinien, Catania auf Sizilien, Lamezia Terme in Kalabrien und Brindisi in Apulien beginnen bereits ab Mitte Mai 2024. In der Hauptsaison werden die beliebten Destinationen Cagliari und Brindisi um jeweils einen Flugtag ergänzt.

Darüber hinaus werden die spanische Insel Ibiza und die kroatische Insel Brač angeflogen. Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland dürfen sich weiter über die Möglichkeit freuen, von Berlin, Hamburg und Düsseldorf bequem nach Südtirol zu reisen. Ergänzt wird das Sommerangebot ab Deutschland um Kassel.

„Mit Korfu haben wir eine neue, attraktive Destination für Südtirolerinnen und Südtiroler im Angebot, die unser bestehendes Sommerangebot ideal ergänzt“, erklärt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps. „Die Nachfrage nach einem Ziel in Griechenland war hoch, umso mehr freuen wir uns, es im kommenden Jahr anbieten zu können. Für Südtirols Familien haben wir uns darüber hinaus etwas Besonderes überlegt: Kinder bis zwölf Jahre fliegen zum halben Ticketpreis ans Meer.“

Paralleler Fokus auf Regionalverbindungen

Künftig soll das Flugprogramm der Regionalverbindungen weiter ausgebaut werden. So wird SkyAlps auch im Sommer insgesamt drei Verbindungen mit Start und Landung in Rom anbieten: Verona, Cuneo und Crotone. Gemeinsam mit Reiserveranstaltern werden von diesen Flughäfen zeitnah auch Urlaubsdestinationen ins Programm genommen.