SkyAlps stockt Angebot um zwei weitere Strecken auf

Bozen – Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps hält gleich zwei Neuigkeiten für Frühling/Sommer 2024 bereit: Zum einen nimmt die Fluggesellschaft ab Ende Mai die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart mit in ihr Flugprogramm mit Start und Landung in Bozen auf. Geflogen wir dreimal wöchentlich – jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Zum anderen bleibt die britische Metropole London aufgrund hoher Nachfrage auch den Sommer über im Programm. Der Start- und Zielflughafen wechselt von Stansted zu London Gatwick. Geflogen wird jeden Mittwoch und Samstag.

„Deutschland ist für uns ein sehr wichtiger Markt, in dem noch sehr viel Potential steckt“, erklärt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps. „Umso mehr freuen wir uns, nun mit Stuttgart eine weitere deutsche Stadt mit Bozen zu verbinden, die nicht nur einen Mehrwert für die vielen Südtirolliebhaber aus Baden-Württemberg darstellt, sondern auch Südtirolerinnen und Südtirolern eine direkte Verbindung zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort bietet. Was London anbelangt, sind wir super gestartet und bieten die Verbindung nun auch den Sommer über an. Mit Gatwick als Start- und Zielflughafen gehen wir auf die starke Nachfrage unserer Passagiere ein und blicken zuversichtlich auf die neue Saison.“

Neue Verbindungen ab Mostar und Verona

Parallel dazu erweitert SkyAlps ihr Flugangebot innerhalb Europas um insgesamt vier Verbindungen mit Start und Landung in Mostar, Bosnien und Herzegowina: Rom-Fiumicino, Verona, Bari und München. Ergänzt werden diese um zwei weitere mit Start und Landung in Verona: Zadar und Brac in Kroatien. Parallel bleiben Regionalverbindungen, wie z.B. die Strecke Crotone-Rom sowie Linz-Düsseldorf, bestehen. Ziel ist es, das Regionalflugnetzwerk weiter auszubauen.

Alle genannten Verbindungen sind ab sofort unter www.skyalps.com einsehbar und buchbar.

Über SkyAlps

SkyAlps ist eine italienische Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz am Flughafen Bozen. 2021 gegründet, verbindet sie aktuell über zehn Städte in Europa mit Direktflügen. Die gesamte Flotte besteht aus DASH-8 Q-400-Flugzeugen – Maschinen mit Turboprop-Antrieb für Kurz- bis Mittelstreckenflüge mit einer maximalen Kapazität von 76 Sitzen. “Mit 2,3 Litern pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern sparen die DASH-8 Q-400 im Vergleich zu anderen Regionaljets bis zu 50 Prozent an Emissionen ein”, so die Fluglinie.