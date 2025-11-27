Song von Nino de Angelo in Südtiroler Pflegeheim

Von: idr

Bruneck – Das Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal hat eine neue Videokampagne gestartet: Der Song „DAS SIND WIR“ macht mit einer Neuinterpretation des Nino de Angelo Hits „Wer bringt dich nach Hause“ auf die Arbeit des Heims aufmerksam und setzt damit den Fokus auf die vielfältige und besonders relevante Arbeit der Pflegeheimangestellten.

Das Video zeigt Momente, die Heimbewohner und -personal miteinander teilen: Von klassischen Aufgaben wie der Pflege und Freizeitbetreuung der Heimbewohner über lebenswichtige Hilfestellungen wie Kochen und Reinigungsarbeiten bis zu den stillen Helden im Hintergrund, wie die Technik oder Verwaltung – diese Kampagne ist ihnen allen gewidmet.

Helden des Alltags

Das Video soll nicht nur zeigen, was im Heim passiert, sondern auch wer dahintersteht: Menschen, die in ihrem Alltag oft unsichtbar bleiben, deren Arbeit aber entscheidend dafür ist, dass ältere Menschen in Würde und Sicherheit leben können – die Berufe im Heim sind so vielfältig wie ihre Bewohner. Die Atmosphäre wirkt dabei herzlich, den Bewohnern zugewannt und vor allem aufrichtig – immer mit einem Lachen auf den Lippen.

De Angelo-Hit neu interpretiert

Der „DAS SIND WIR“ ist eine Neuinterpretation des Hits „Wer bringt dich Nachhause“ von Nino de Angelo und transportiert eine weitere wichtige Botschaft: Nicht nur für die Bewohner ist das Heim ihr zuhause, auch für vielerlei Interessensgebiete ist es eine berufliche Heimat. Das Heim hofft, mit der Kampagne ein realistisches und positives Bild der Pflegeberufe zu vermitteln und vielleicht auch neue Menschen für diesen Bereich zu gewinnen.