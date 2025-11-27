Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Song von Nino de Angelo in Südtiroler Pflegeheim
Die Arbeit im Pflegeheim Bruneck in einem Video

Song von Nino de Angelo in Südtiroler Pflegeheim

Donnerstag, 27. November 2025 | 08:02 Uhr
Nino de Angelo in Südtiroler Pflegeheim
YouTube/ Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal
Schriftgröße

Von: idr

Bruneck – Das Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal hat eine neue Videokampagne gestartet: Der Song „DAS SIND WIR“ macht mit einer Neuinterpretation des Nino de Angelo Hits „Wer bringt dich nach Hause“ auf die Arbeit des Heims aufmerksam und setzt damit den Fokus auf die vielfältige und besonders relevante Arbeit der Pflegeheimangestellten.

Das Video zeigt Momente, die Heimbewohner und -personal miteinander teilen: Von klassischen Aufgaben wie der Pflege und Freizeitbetreuung der Heimbewohner über lebenswichtige Hilfestellungen wie Kochen und Reinigungsarbeiten bis zu den stillen Helden im Hintergrund, wie die Technik oder Verwaltung – diese Kampagne ist ihnen allen gewidmet.

Helden des Alltags

Das Video soll nicht nur zeigen, was im Heim passiert, sondern auch wer dahintersteht: Menschen, die in ihrem Alltag oft unsichtbar bleiben, deren Arbeit aber entscheidend dafür ist, dass ältere Menschen in Würde und Sicherheit leben können – die Berufe im Heim sind so vielfältig wie ihre Bewohner. Die Atmosphäre wirkt dabei herzlich, den Bewohnern zugewannt und vor allem aufrichtig – immer mit einem Lachen auf den Lippen.

De Angelo-Hit neu interpretiert

Der „DAS SIND WIR“ ist eine Neuinterpretation des Hits „Wer bringt dich Nachhause“ von Nino de Angelo und transportiert eine weitere wichtige Botschaft: Nicht nur für die Bewohner ist das Heim ihr zuhause, auch für vielerlei Interessensgebiete ist es eine berufliche Heimat. Das Heim hofft, mit der Kampagne ein realistisches und positives Bild der Pflegeberufe zu vermitteln und vielleicht auch neue Menschen für diesen Bereich zu gewinnen.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
58
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
33
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
30
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
28
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 