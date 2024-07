Spanien steuert auf Tourismusrekord im Sommer zu

Von: APA/AFP

Spanien ist das zweitbeliebteste Urlaubsland der Welt nach Frankreich und steuert auf einen neuen Tourismusrekord in diesem Sommer zu. Das Tourismusministerium des Landes veröffentlichte am Donnerstag Schätzungen, wonach in den Sommermonaten heuer fast 41 Millionen internationale Touristinnen und Touristen in Spanien erwartet werden. Das sind noch einmal um 13 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, das bereits einen Rekord darstellte.

Die Einnahmen aus dem Tourismus dürften den Prognosen zufolge in der diesjährigen Sommersaison um 22 Prozent auf fast 59 Mrd. Euro steigen. Experten sehen einen Grund für den Zuwachs in der wirtschaftlichen Erholung Europas, gepaart mit einem “sicheren” Ruf Spaniens inmitten internationaler Spannungen in vielen Regionen. Nach Einschätzung der Branche könnte der Tourismus in Spanien heuer mehr als 13 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragen.

Das jedoch geht häufig zu Lasten der Einwohnerinnen und Einwohner des südwesteuropäischen Landes, die in den vergangenen Monaten in vielen Orten gegen den Massentourismus protestierten. Kundgebungen gab es zum Beispiel in Barcelona, auf den Balearen oder den Kanarischen Inseln. Zu den vorgebrachten Beschwerden gehören vor allem steigende Mieten sowie die Lärm- und Umweltbelastung.