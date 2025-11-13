Sparkasse: Erste Bank Italiens mit integrierter ISO-Zertifizierung

Von: Ivd

Bozen – Die Sparkasse ist die erste Bankengruppe in Italien, die über eine integrierte ISO-Zertifizierung im Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem am Arbeitsplatz verfügt. Die drei Gesellschaften der Bankengruppe, bestehend aus Südtiroler Sparkasse, CiviBank und Sparim verfügen über die integrierte Zertifizierung ISO 45001 – ISO 14001 im Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem am Arbeitsplatz. Dies ist das Ergebnis eines Prozesses, der sich über mehrere Etappen erstreckte

Zunächst hat die Muttergesellschaft Südtiroler Sparkasse bereits im Jahr 2021 die Zertifizierung ISO 45001 erhalten, die vier Jahre hintereinander bis heute bestätigt worden ist. Im Mai dieses Jahres ist die integrierte ISOZertifizierung ISO 45001 – ISO 14001 hinzugekommen. Im März dieses Jahres hat die Tochtergesellschaft Sparim neben den genannten Zertifizierungen ISO 45001 und ISO 14001 auch die integrierte Zertifizierung ISO 9001 für das Qualitätsmanagementsystem erhalten. Als letztes Glied in der Kette hat jetzt auch die Tochtergesellschaft CiviBank den aufwendigen Zertifizierungsprozess durch die renommierte Schweizer Zertifizierungsstelle QS Schaffhausen AG erfolgreich bestanden, welche nun die integrierte Zertifizierung nach ISO 45001 – ISO 14001 ausgestellt hat.

Die Sparkasse ist somit italienweit die erste Bankengruppe, die über eine integrierte Zertifizierung verfügt. „Wir freuen uns sehr über diesen weiteren bedeutenden Meilenstein, der eindrucksvoll belegt, dass sich die Gruppe Sparkasse nicht nur durch ihre Geschäftsergebnisse, sondern auch durch ihre hohen Standards in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit auszeichnet. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des gemeinsamen Engagements und der hohen Professionalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen an dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank ausgesprochen sei“, betont der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Die nach internationalen Standards erworbene integrierte Zertifizierung nach ISO 45001 und ISO 14001 unterstreicht das hohe Qualitätsniveau unseres technischen und organisatorischen Engagements. Sie bestätigt unseren konsequenten Einsatz für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, für den Schutz der Umwelt sowie für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Managementsysteme“, fügt Dario Maria Nardelli, Safety Manager der Gruppe Sparkasse, hinzu.