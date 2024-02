Sparkasse: Neue Direktion Digital & Innovation neu besetzt

Bozen – Roberto Dalla Benetta übernimmt die Verantwortung der neu geschaffenen Direktion Digital & Innovation in der Sparkasse.

Dr. Roberto Dalla Benetta stammt aus Südtirol und hat an der Universität Bocconi in Mailand studiert. Er verfügt über eine umfassende Berufserfahrung in den Bereichen Digitalisierung, eine auf Unternehmensbedürfnisse zugeschnittene Nutzung von Technologien und im Bereich Innovationsmanagement sowie Umsetzung von Innovationsprozessen – ein umfangreiches KnowHow, das er sich während seiner langen beruflichen Laufbahn in leitenden Positionen in Unternehmensberatungsgesellschaften, Banken und Fintech-Unternehmen sowohl im Ausland als auch im Inland angeeignet hat.

„Der Ausbau unserer Tätigkeiten im Bereich Digital & Innovation ist für die Zukunft von besonderer strategischer Bedeutung für die Sparkasse. Die neuen Technologien spielen eine entscheidende Rolle in der Beratung und bieten enorme Effizienzpotenziale für die Zukunft. Ständige Innovation im eigenen Unternehmen, auch und vor allem im Rahmen der digitalen Transformation, ist für uns ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, um die Kundenbeziehungen zu verbessern und den Kunden einen einfachen und unmittelbaren Zugang zu Dienstleistungen und die Durchführung von Bankgeschäften, auch in völliger Autonomie, zu garantieren. Dr. Dalla Benetta kann auf eine langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet bauen. Ich bin überzeugt, dass er in unserer Bank einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung und zum Ausbau unserer Tätigkeiten in diesem Sektor leisten wird,“ erklärt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò, der dem neuen Verantwortlichen alles Gute und viel Erfolg für seine neuen Führungsaufgaben wünscht.

Im Bild der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò (links) mit dem Verantwortlichen der neuen Direktion, Roberto Dalla Benetta.