Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Staatshaushalt 2026: Neue Spielregeln bei Kurzzeitvermietung
HGV begrüßt Maßnahmen

Staatshaushalt 2026: Neue Spielregeln bei Kurzzeitvermietung

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 15:59 Uhr
In Wien gelten inzwischen strenge Regeln für Kurzzeitvermietung
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mit dem staatlichen Haushaltsgesetz 2026 setzt die italienische Regierung wichtige Akzente sowohl in der Beschäftigung als auch im Wohn- und Beherbergungsbereich. Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) begrüßt die steuerliche Begünstigung kollektivvertraglicher Lohnerhöhungen sowie verschärfte Regeln für die Kurzzeitvermietung von Wohnimmobilien.

Das Haushaltsgesetz sieht für das Jahr 2026 eine Ersatzbesteuerung von fünf Prozent auf kollektivvertragliche Lohnerhöhungen vor. Die Regelung gilt für Gehaltssteigerungen, die im Rahmen von Kollektivvertragsabschlüssen zwischen 1. Jänner 2024 und 31. Dezember 2026 vereinbart wurden, und kommt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des privaten Sektors mit einem Jahreseinkommen bis 33.000 Euro zugute.

„Die Maßnahme wurde ausdrücklich auch auf im Jahr 2024 erneuerte Kollektivverträge ausgeweitet und stärkt damit die Wirkung der Sozialpartnerschaft“, erklärt HGV-Präsident Klaus Berger. Bekanntlich wurden die beiden Kollektivverträge für die Gastronomie und die Beherbergung sowie das Landeszusatzabkommen im Sektor Tourismus im Jahr 2024 erneuert. „Die Maßnahme ist aus Sicht der Wirtschaft auch ein klares Bekenntnis zum Kollektivvertrag als zentrales Instrument fairer Lohnentwicklung und wirkt insbesondere in arbeitsintensiven Branchen stabilisierend“, ergänzt HGV-Direktor Raffael Mooswalder.

Kurzzeitvermietung: “Höhere Steuern und klare Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit”

Parallel dazu verschärft das Haushaltsgesetz die steuerliche Behandlung der Kurzzeitvermietung ab der dritten Wohnung. Die pauschale Besteuerung von 21 Prozent (cedolare secca) bleibt weiterhin für die erste Immobilie anwendbar und der Steuersatz von 26 Prozent für die zweite in Kurzzeit vermietete Wohnung. Ab der dritten Einheit erfolgt automatisch die Einstufung als unternehmerische Tätigkeit, womit die Anwendung der Pauschalbesteuerung entfällt, und umfassende steuerliche und administrative Pflichten greifen. „Ziel der Regelung ist eine klarere Trennung zwischen Vermietung privaten Wohnraums und professioneller Beherbergung sowie eine stärkere Regelung des Wohnungsmarktes. Damit wird mehr Fairness und Transparenz geschaffen“, meint HGV-Präsident Klaus Berger abschließend in der Presseaussendung des HGV.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
55
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
47
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
42
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
33
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
29
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 