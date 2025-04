Stiftungsrat genehmigt Bilanz

Von: luk

Bozen – Der Stiftungsrat, der gemäß Statut der Stiftung Südtiroler Sparkasse das oberste Führungsgremium der Stiftung darstellt, hat in seiner gestrigen Sitzung einstimmig die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres genehmigt. Das Jahresergebnis kann als ausgesprochen gut bezeichnet werden, da es zum einen die im Haushaltsplan für das Jahr 2025 reservierten Fördermittel in Höhe von 11,5 Mio Euro sichert und zum anderen eine weitere Rückstellung in Höhe von 5,4 Mio Euro auf den Fonds zur Stabilisierung der Fördertätigkeit getätigt werden konnte.

Präsident Dr. Stefan Pan zeigte sich überzeugt, dass die Stiftung auch künftig eine treibende Kraft für wertvolle und zukunftsweisende Projekte im Interesse unseres Landes sein wird. „Seit ihrem Amtsantritt haben die im vergangenen Jahr neu gewählten Gremien – Mitglieder, Stiftungsrat, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat – eindrucksvoll bewiesen, mit wie viel Kompetenz, Engagement und Verantwortungsbewusstsein sie ihre Aufgaben wahrnehmen. Auf dieser starken Basis können wir gemeinsam weiterarbeiten und neue Impulse setzen“, so Dr. Pan.

Im Rahmen derselben Ratssitzung stellten auf Einladung der Stiftung die Vertreter des „Sozialunternehmens Guggenberg“ aus Brixen, Joachim Kerer (Präsident), Stefanie Unterthiner (Vizepräsidentin) und Ingo Kirchler (Geschäftsführer) das Projekt „Mehrgenerationenhaus Guggenberg“ vor, das wesentlich von der Stiftung Südtiroler Sparkasse finanziert wird. Nach Abschluss einer ersten Sanierungsphase können voraussichtlich bereits mit Monat Juli 2025 einige der neu gestalteten Wohnungen und Einzelzimmer der Anlage bezogen werden.

Erfreuliche Nachrichten gab es auch aus Rom: Der Dachverband der Sparkassen und Bankenstiftungen ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), hat in seiner gestrigen Sitzung die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 gewählt und hierbei Stiftungspräsident Dr. Stefan Pan als Mitglied in den Verwaltungsrat berufen. Sparkassenpräsident RA Dr. Gerhard Brandstätter hingegen wurde als einer der Vizepräsidenten, als Vertreter der Bankenwelt bestätigt. Dass nun gleich zwei Südtiroler ein so wichtiges Amt im ACRI bekleiden, ist für die Stiftung Sparkasse bzw. für die Südtiroler Sparkasse ein Zeichen von besonderer Wertschätzung.